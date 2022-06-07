"Звонят, присылают сообщения, издеваются". Жена одного из защитников "Азовстали" рассказала об угрозах со стороны россиян

Юлия Федосюк (на фото она с мужем) рассказала, что звонки и сообщения с российских номеров поступают около месяца Фото: 24tv.ua (архив)

"Звонят с российских номеров, присылают сообщения в Telegram, WhatsApp, другие мессенджеры, издеваются и угрожают. Это длится уже в течение месяца. С тех пор, как мы встречались с папой римским, началось внимание к нам. После стали звонить в Telegram и отправлять сообщения о том, что мой муж якобы уже мертв; о том, хочу ли я его фото увидеть или видео. Вот такие вещи. Также звонили по телефону в WhatsApp. Везде были номера российские, поэтому, я думаю, это делают россияне. Также в мой адрес постоянно звучат угрозы, мол, "добрались до твоего мужа и доберемся до тебя, скоро наши ребята будут в Киеве". Угрожают изнасилованием и смертью", – рассказала Федосюк.

По словам женщины, подобные угрозы получает и жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина. Прокопенко тоже упоминала о звонках российских хейтеров в интервью "Украинской правде", которое вышло 5 июня, но не сообщала деталей.

Федосюк отметила, что ее мужу дали возможность сделать звонок матери Татьяне 5 июня и после этого женщине начали звонить представители подконтрольных боевикам "ДНР" медиа – говорили на украинском и пытались получить комментарии. Но, как говорит жена Федосюка, ее свекровь – "человек подготовленный", поэтому завершила разговор. Номер Татьяны Федосюк в сети найти не могли, сказала она. Следовательно, предполагает Юлия Федосюк, его передали представителям "медиа" российские силовики, которые удерживают украинских военных.

Кроме того, Федосюк говорит, что получала звонки с неизвестных номеров – женщину спрашивали, что она думает о властях Украины, когда ее мужа удерживают на не подконтрольной Киеву территории.

"Наверное, ожидали, что я буду как-то критиковать власть. Но я им не комментирую ничего. Я доверяю украинским властям и надеюсь, что они сделают все возможное, чтобы освободить наших мужей", – добавила она.