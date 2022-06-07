"Азовсталь" и ММК имени Ильича обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи металла из Мариуполя

"Из открытых источников заявителю стало известно, что представители военных формирований Российской Федерации (и подконтрольных им лиц и террористических группировок), которые оккупировали город Мариуполь, вывозят в неизвестном направлении и используют по своему усмотрению без законных оснований имущество комбината", – сказано в заявлениях.
Предприятия отмечают, что факты вывоза имущества подтверждаются заявлениями оккупационных властей и коллаборантов о возобновлении работы Мариупольского порта для вывоза металлопродукции и зерна, а также трекинговых данных морского судна, зарегистрированного в РФ, которое доставило краденый металл в порт Ростова-на-Дону. Ущерб комбинатов от кражи продукции составляет десятки миллионов долларов, подчеркнули в пресс-службе "Метинвеста".
Комбинаты просят правоохранительные органы внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении военными формированиями РФ, а также подконтрольными им лицами или представителями подконтрольных им террористических группировок уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185 и 186 Уголовного кодекса Украины (кража и грабеж).
В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. В Мариупольском горсовете не исключили, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.
27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить металл и зерно.
В комментарии изданию "Экономическая правда" директор ГП "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский сообщал, что на территории предприятия остается около 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн.
Подавляющее количество металла принадлежит компании "Метинвест". В "Метинвесте" это подтвердили. Речь идет о продукции "Азовстали" и Металлургического комбината имени Ильича.
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным украинским металлом.
4 июня в акваторию порта оккупированного Мариуполя Донецкой области зашло второе судно РФ для вывоза металла.