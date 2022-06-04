В Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома без разбора завалов, под которыми могут быть тела погибших – советник мэра

"Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по проспекту Единства, 56–60 с усиленной охраной с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разрушенных домах", – заявил он.
Андрющенко отметил, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.
"Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханные обороты", – написал советник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.