В Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома без разбора завалов, под которыми могут быть тела погибших – советник мэра

"Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по проспекту Единства, 56–60 с усиленной охраной с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разрушенных домах", – заявил он.

Андрющенко отметил, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.

"Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханные обороты", – написал советник.

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