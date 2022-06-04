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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не разрешайте тем, кто стал убийцами, называть вас своими побратимами". Зеленский призвал мэров городов США разорвать побратимство с российскими

Зеленский: Нужно не разрешать тиранам пользоваться связями со свободным миром. Любыми связями
Зеленский: Нужно не разрешать тиранам пользоваться связями со свободным миром. Любыми связями
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня обратился к мэрам американских городов с призывом разорвать побратимские связи с российскими, а также присоединиться к восстановлению Украины после войны. Его обращение к участникам ежегодной Конференции мэров США опубликовал Офис президента.

"Тираны не признают права и свободы местного самоуправления. И обычно именно свободные люди в городах, которые выбирают все же свободу, ставят точку в истории тиранов. И чтобы поставить такую точку, нужно не разрешать тиранам пользоваться связями со свободным миром. Любыми связями", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что десятки американских городов сохраняют так называемое побратимство с городами РФ.

"Чикаго и Москва. Джексонвилл и Мурманск. Сан-Диего – Владивосток. Олбани и Тула. Что вам дают эти связи? Наверное, ничего. А вот России они позволяют говорить, что она, даже после начала такой войны, не изолирована", – сказал президент.

Он обратил внимание, что российская армия ежедневно уничтожает украинские города артиллерией, бомбами, ракетами, привел в пример ставший руинами Мариуполь и Волноваху. 

"И одни из самых смертоносных российских ракет разработаны и производятся в Екатеринбурге. Который, кстати, до сих пор – побратим для города Сан-Хосе", – сказал Зеленский.

Он напомнил также о массовых убийствах и пытках в Буче. Президент отметил, что одной из бригад России, которые ответственны за это, была бригада из Хабаровского края России, а столица этого региона – город Хабаровск – до сих пор побратим американского Портленда.

"Полномасштабная война в Европе и дестабилизация мировых рынков, происшедших по вине России, напрямую сказываются на жизни каждого народа и всех городов свободного мира. призывайте давить на Россию еще больше. Не помогайте ей оправдывать себя. Не храните связи с ней. И прошу, пожалуйста, не разрешайте тем, кто стал убийцами, называть вас своими побратимами", – подытожил президент.

Зеленский также рассказал, что украинские власти запланировали амбициозный проект восстановления страны после войны, и пригласил мэров присоединиться к нему.

"Мы предлагаем нашим партнерам присоединиться к восстановлению Украины. Взять шефство над городом, регионом или отраслью, разрушенными российскими ударами. И отстроить их по самым современным технологиям. Это может быть крупнейший экономический проект нашего времени, который усилит и Украину, и каждую страну, и каждую компанию, которая будет участвовать в послевоенном восстановлении. Вы можете приобщиться к реализации этого крупного проекта", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: США, Мариуполь, самоуправление, Волноваха, Екатеринбург, Хабаровск, Владимир Зеленский, война России против Украины, Портленд
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