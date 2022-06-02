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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После войны Польша будет участвовать в восстановлении Харьковской области

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Харьков и Харьковскую область оккупанты атакуют с 24 февраля
Харьков и Харьковскую область оккупанты атакуют с 24 февраля
Фото: EPA

Украина и Польша договорились об активном взаимодействии при восстановлении Украины в послевоенный период. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Кабмином по итогам первых межправительственных консультаций двух стран 1 июня.

"Польша сосредоточит свои усилия на восстановлении Харьковской области", – говорится в документе. 

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил в мае, что есть несколько предложений от стран, желающих восстанавливать Харьковскую область. В частности, интерес проявляла Турция

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Харьковскую область оккупанты обстреливают ежедневно. 

По информации Харьковского горсовета на 23 мая, с 24 февраля российская армия разрушила только в Харькове 3 482 дома различной формы собственности, из них 2 482 – многоквартирные дома. 492 жилых дома не подлежат восстановлению.

Кроме того, пострадали 490 административных зданий, в том числе 109 школ, 98 детских садов, 55 медучреждений, 46 учреждений культуры, 14 высших учебных учреждений, пять храмов и прочее.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в марте анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.

В рамках этого проекта, в частности, Дания возглавит процесс восстановления Николаева. Взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области согласилась Великобритания. Команда Microsoft будет курировать цифровую индустрию во время послевоенного восстановления Украины, Финляндия поможет в восстановлении и реформировании сектора образования.

Теги: Харьков, Польша, Харьковская область, война России против Украины, разрушения
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