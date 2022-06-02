После войны Польша будет участвовать в восстановлении Харьковской области

Харьков и Харьковскую область оккупанты атакуют с 24 февраля Фото: EPA

"Польша сосредоточит свои усилия на восстановлении Харьковской области", – говорится в документе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил в мае, что есть несколько предложений от стран, желающих восстанавливать Харьковскую область. В частности, интерес проявляла Турция.

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Харьковскую область оккупанты обстреливают ежедневно.

По информации Харьковского горсовета на 23 мая, с 24 февраля российская армия разрушила только в Харькове 3 482 дома различной формы собственности, из них 2 482 – многоквартирные дома. 492 жилых дома не подлежат восстановлению.

Кроме того, пострадали 490 административных зданий, в том числе 109 школ, 98 детских садов, 55 медучреждений, 46 учреждений культуры, 14 высших учебных учреждений, пять храмов и прочее.