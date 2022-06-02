В Харьковской области одна погибшая и восемь раненых за сутки в результате вражеских обстрелов – Синегубов

Оккупанты активно обстреливают Харьков, села и города области Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова. На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла женщина, один человек получил ранение. Еще три женщины, которые были в школе, спасены сотрудниками ГСЧС. Также два мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов", – написал Синегубов.

Кроме того, есть пострадавшие в результате вражеских обстрелов населенных пунктов области.

В селе Циркуны Харьковского района ранен один человек, в результате обстрелов Чугуева, села Коробочкино и пгт Клугино-Башкировка Чугуевского района ранены четыре мирных жителя.

В ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели четыре раза за сутки выезжали тушить пожары, возникшие после обстрелов россиян.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 38 вражеских боеприпасов.

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