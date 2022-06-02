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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области одна погибшая и восемь раненых за сутки в результате вражеских обстрелов – Синегубов

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Оккупанты активно обстреливают Харьков, села и города области
Оккупанты активно обстреливают Харьков, села и города области
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В минувшие сутки российские оккупационные войска продолжали обстреливать Харьков и область. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова. На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла женщина, один человек получил ранение. Еще три женщины, которые были в школе, спасены сотрудниками ГСЧС. Также два мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов", – написал Синегубов.

Кроме того, есть пострадавшие в результате вражеских обстрелов населенных пунктов области.

В селе Циркуны Харьковского района ранен один человек, в результате обстрелов Чугуева, села Коробочкино и пгт Клугино-Башкировка Чугуевского района ранены четыре мирных жителя.

В ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели четыре раза за сутки выезжали тушить пожары, возникшие после обстрелов россиян. 

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 38 вражеских боеприпасов.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/386670423502457

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.

По информации главы Харьковской ОВА на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Теги: Харьков, ГСЧС, Харьковская область, раненые, спасатели, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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