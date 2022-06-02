В Харьковской области одна погибшая и восемь раненых за сутки в результате вражеских обстрелов – Синегубов

"Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова. На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла женщина, один человек получил ранение. Еще три женщины, которые были в школе, спасены сотрудниками ГСЧС. Также два мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов", – написал Синегубов.
Кроме того, есть пострадавшие в результате вражеских обстрелов населенных пунктов области.
В селе Циркуны Харьковского района ранен один человек, в результате обстрелов Чугуева, села Коробочкино и пгт Клугино-Башкировка Чугуевского района ранены четыре мирных жителя.
В ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели четыре раза за сутки выезжали тушить пожары, возникшие после обстрелов россиян.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 38 вражеских боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.
По информации главы Харьковской ОВА на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.