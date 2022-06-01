В Харьковской области за сутки погибли четыре мирных жителя, включая 12-летнего мальчика – Синегубов

Оккупанты продолжают разрушать украинские города и села и убивать людей Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, ранены семеро.

"В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района – 12-летний мальчик. В селе Шестаково Чугуевского района – двое погибших. Ранения получили в общей сложности семь гражданских", – написал Синегубов.

Кроме того, оккупанты обстреливали Киевский район Харькова, никто не пострадал.

Глава ОВА отметил, что в регионе продолжаются боевые действия, оккупанты пытаются удержать свои позиции.

"На изюмском направлении российские оккупанты перегруппировываются и готовятся к новым попыткам наступления. Наши защитники держат позиции и наносят врагу потери. За минувшие сутки ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", – сообщил Синегубов.

Спасатели в регионе семь раз за эти сутки выезжали тушить пожары, возникшие из-за обстрелов, сообщили в управлении ГСЧС Харьковской области. От снарядов и огня пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, сельскохозяйственные и складские объекты, хвойный лес.

"В результате обстрела частного сектора в поселке городского типа Золочев вражеский снаряд попал в жилой дом и разрушил его. Сотрудниками ГСЧС из-под завалов была спасена женщина 1950 года рождения, а также изъято тело погибшей женщины 1948 года рождения", – сообщили в управлении.

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