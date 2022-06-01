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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки погибли четыре мирных жителя, включая 12-летнего мальчика – Синегубов

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Оккупанты продолжают разрушать украинские города и села и убивать людей
Оккупанты продолжают разрушать украинские города и села и убивать людей
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В прошедшие сутки российские оккупационные войска массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области. Об этом утром 1 июня сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, ранены семеро. 

"В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района – 12-летний мальчик. В селе Шестаково Чугуевского района – двое погибших. Ранения получили в общей сложности семь гражданских", – написал Синегубов. 

Кроме того, оккупанты обстреливали Киевский район Харькова, никто не пострадал.

Глава ОВА отметил, что в регионе продолжаются боевые действия, оккупанты пытаются удержать свои позиции.

"На изюмском направлении российские оккупанты перегруппировываются и готовятся к новым попыткам наступления. Наши защитники держат позиции и наносят врагу потери. За минувшие сутки ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", – сообщил Синегубов. 

Спасатели в регионе семь раз за эти сутки выезжали тушить пожары, возникшие из-за обстрелов, сообщили в управлении ГСЧС Харьковской области. От снарядов и огня пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, сельскохозяйственные и складские объекты, хвойный лес.

"В результате обстрела частного сектора в поселке городского типа Золочев вражеский снаряд попал в жилой дом и разрушил его. Сотрудниками ГСЧС из-под завалов была спасена женщина 1950 года рождения, а также изъято тело погибшей женщины 1948 года рождения", – сообщили в управлении.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/386011723568327

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.

По информации главы Харьковской ОВА на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Теги: Харьков, пожар, Харьковская область, раненые, спасатели, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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