Суд в Украине приговорил двух российских военных к 11,5 года заключения за обстрелы Харьковской области

Водителя-заряжающего "Града" Александра Бобыкина и наводчика Александра Иванова признали виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Они полностью признали свою вину.
Прокуратура просила россиянам 12 лет заключения. Адвокаты обвиняемых указывали на их раскаяние и на то, что их подзащитные выполняли приказы командиров (то есть "действовали под принуждением"). Адвокаты просили учесть это как смягчающие обстоятельства и с их учетом назначить наказание "ближе к минимальной санкции", предусмотренной инкриминируемой статьей, – восьми годам лишения свободы.
Суд признал раскаяние обстоятельством, смягчающим приговор, однако отверг доводы о том, что россияне якобы действовали по принуждению.
Срок отбывания наказания исчисляется с 6 апреля 2022 года, когда оккупантов задержали. У защиты россиян есть еще 30 дней, в течение которых приговор можно обжаловать. Обвиняемые останутся под стражей до вступления приговора в силу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным следствия, 24 февраля 2022 года Бобыкин и Иванов участвовали в артобстреле Харьковской области с территории Белгородской области РФ. Снаряды попали в жилые дома и гражданские объекты инфраструктуры.
После этого российские военные пересекли государственную границу Украины и продолжили обстрелы Харьковской области. Украинские военные разбили колонну и взяли в плен Бобыкина и Иванова. Оба обвиняемых утверждают, что не знали, куда стреляют, и узнали об этом во время следствия.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.
23 мая в Киеве объявили первый приговор российскому военному за преступление против мирного населения. 21-летний сержант Вадим Шишимарин приговорен к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области.