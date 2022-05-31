Суд в Украине приговорил двух российских военных к 11,5 года заключения за обстрелы Харьковской области

Водителя-заряжающего "Града" Александра Бобыкина и наводчика Александра Иванова признали виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Они полностью признали свою вину.

Прокуратура просила россиянам 12 лет заключения. Адвокаты обвиняемых указывали на их раскаяние и на то, что их подзащитные выполняли приказы командиров (то есть "действовали под принуждением"). Адвокаты просили учесть это как смягчающие обстоятельства и с их учетом назначить наказание "ближе к минимальной санкции", предусмотренной инкриминируемой статьей, – восьми годам лишения свободы.

Суд признал раскаяние обстоятельством, смягчающим приговор, однако отверг доводы о том, что россияне якобы действовали по принуждению.

Срок отбывания наказания исчисляется с 6 апреля 2022 года, когда оккупантов задержали. У защиты россиян есть еще 30 дней, в течение которых приговор можно обжаловать. Обвиняемые останутся под стражей до вступления приговора в силу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)