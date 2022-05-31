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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд в Украине приговорил двух российских военных к 11,5 года заключения за обстрелы Харьковской области

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Бобыкин и Иванов признали вину в суде
Бобыкин и Иванов признали вину в суде
Фото: khar.gp.gov.ua

Котелевский районный суд Полтавской области признал двух российских военных виновными в обстрелах украинских поселков Казачья Лопань и Ветеринарное и назначил им наказание – 11 лет и шесть месяцев лишения свободы. Судья Евгений Болибок огласил приговор на заседании 31 мая, сообщили hromadske и "Интерфакс-Украина".

Водителя-заряжающего "Града" Александра Бобыкина и наводчика Александра Иванова признали виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Они полностью признали свою вину.

Прокуратура просила россиянам 12 лет заключения. Адвокаты обвиняемых указывали на их раскаяние и на то, что их подзащитные выполняли приказы командиров (то есть "действовали под принуждением"). Адвокаты просили учесть это как смягчающие обстоятельства и с их учетом назначить наказание "ближе к минимальной санкции", предусмотренной инкриминируемой статьей, – восьми годам лишения свободы. 

Суд признал раскаяние обстоятельством, смягчающим приговор, однако отверг доводы о том, что россияне якобы действовали по принуждению.

Срок отбывания наказания исчисляется с 6 апреля 2022 года, когда оккупантов задержали. У защиты россиян есть еще 30 дней, в течение которых приговор можно обжаловать. Обвиняемые останутся под стражей до вступления приговора в силу. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным следствия, 24 февраля 2022 года Бобыкин и Иванов участвовали в артобстреле Харьковской области с территории Белгородской области РФ. Снаряды попали в жилые дома и гражданские объекты инфраструктуры.

После этого российские военные пересекли государственную границу Украины и продолжили обстрелы Харьковской области. Украинские военные разбили колонну и взяли в плен Бобыкина и Иванова. Оба обвиняемых утверждают, что не знали, куда стреляют, и узнали об этом во время следствия

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

23 мая в Киеве объявили первый приговор российскому военному за преступление против мирного населения. 21-летний сержант Вадим Шишимарин приговорен к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области. 

Теги: Харьковская область, плен, Град, пленные, артиллерия, обстрелы, суд, российские военные
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