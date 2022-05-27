В Украине могут создать новый Офис прокурора. Он будет заниматься подготовкой к международному трибуналу по преступлениям РФ

Он отметил, что речь идет о прокуроре от Украины, однако его не надо путать с должностными лицами Офиса генерального прокурора.
"Этому временному Офису прокурора надо дать мандат для организации работы следователей, которые будут получать доказательства и представлять фактически обвинения в специальном уголовном трибунале", – сказал Смирнов.
Он подчеркнул, что это ведомство должен возглавить "признанный специалист в области международного права", который специализируется на военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноциде и агрессии.
По словам Смирнова, сейчас обсуждается – как, кто и на каком конкурсе будет выбирать руководителя временного Офиса прокурора.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля поддержала создание международного трибунала по расследованию агрессии РФ против Украины.
Европарламент 19 мая принял резолюцию по Украине, в которой призвал ЕС создать трибунал для судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против Украины.
Президент Латвии Эгилс Левитс призвал создать специальный суд или трибунал для расследования преступлений россиян против Украины, аналогичный трибуналу по Югославии, "потому что пока что нет такого международного суда, где можно было бы осудить такое преступление".
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран. В Украину в мае прибыли 42 следователя МУС.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.