В Украине могут создать новый Офис прокурора. Он будет заниматься подготовкой к международному трибуналу по преступлениям РФ

По словам Смирнова, сейчас обсуждается, как будут выбирать руководителя временного Офиса прокурора Фото: president.gov.ua

Он отметил, что речь идет о прокуроре от Украины, однако его не надо путать с должностными лицами Офиса генерального прокурора.

"Этому временному Офису прокурора надо дать мандат для организации работы следователей, которые будут получать доказательства и представлять фактически обвинения в специальном уголовном трибунале", – сказал Смирнов.

Он подчеркнул, что это ведомство должен возглавить "признанный специалист в области международного права", который специализируется на военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноциде и агрессии.

По словам Смирнова, сейчас обсуждается – как, кто и на каком конкурсе будет выбирать руководителя временного Офиса прокурора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля поддержала создание международного трибунала по расследованию агрессии РФ против Украины.

Европарламент 19 мая принял резолюцию по Украине, в которой призвал ЕС создать трибунал для судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против Украины.

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал создать специальный суд или трибунал для расследования преступлений россиян против Украины, аналогичный трибуналу по Югославии, "потому что пока что нет такого международного суда, где можно было бы осудить такое преступление".