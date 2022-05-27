ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине могут создать новый Офис прокурора. Он будет заниматься подготовкой к международному трибуналу по преступлениям РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Смирнова, сейчас обсуждается, как будут выбирать руководителя временного Офиса прокурора
По словам Смирнова, сейчас обсуждается, как будут выбирать руководителя временного Офиса прокурора
Фото: president.gov.ua

В Украине могут создать новый Офис прокурора, который будет заниматься подготовкой к международному трибуналу для наказания России. Об этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 25 мая, сообщил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

Он отметил, что речь идет о прокуроре от Украины, однако его не надо путать с должностными лицами Офиса генерального прокурора.

"Этому временному Офису прокурора надо дать мандат для организации работы следователей, которые будут получать доказательства и представлять фактически обвинения в специальном уголовном трибунале", – сказал Смирнов.

Он подчеркнул, что это ведомство должен возглавить "признанный специалист в области международного права", который специализируется на военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноциде и агрессии.

По словам Смирнова, сейчас обсуждается – как, кто и на каком конкурсе будет выбирать руководителя временного Офиса прокурора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля поддержала создание международного трибунала по расследованию агрессии РФ против Украины

Европарламент 19 мая принял резолюцию по Украине, в которой призвал ЕС создать трибунал для судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против Украины. 

Президент Латвии  Эгилс Левитс призвал создать специальный суд или трибунал для расследования преступлений россиян против Украины, аналогичный трибуналу по Югославии, "потому что пока что нет такого международного суда, где можно было бы осудить такое преступление". 

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран. В Украину в мае прибыли 42 следователя МУС

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Теги: прокуратура, геноцид, преступление, международное право, война России против Украины, трибунал, Андрей Смирнов, суд, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (38220)
2
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (37457)
3
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (32247)
4
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (23377)
5
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (21586)
6
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (15312)
7
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети (11795)
8
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции (10456)
 
 
 
 