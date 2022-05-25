Венедиктова допускает обмен Шишимарина

Венедиктова: Мы будем двигаться сугубо в правовом поле и по стандартам международного права Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Об этом она сообщила 24 мая в ходе национального телемарафона в ответ на вопрос об обмене Шишимарина и о том, понесет ли он наказание в случае, если будет обменен. Трансляцию вел в том числе канал "Рада".

"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я как говорила тогда, что его могут обменять, говорю [сейчас]: можно поменять человека после приговоров судов, технически это возможно, – сказала Венедиктова. – Я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах уголовной юстиции".

Корреспондент отметила, что адвокат Шишимарина заявил о намерении подать апелляцию. Венедиктова в ответ подчеркнула, что тот выполняет свою работу, а в Украине не планируют делать пародию на суд (генпрокурор использовала английскую идиому kangaroo court).

"У нас суды справедливые, поэтому я не могу сказать, что будет в апелляции и как долго это будет продолжаться. Но [...] мы будем двигаться сугубо в правовом поле и по стандартам международного права", – добавила она.