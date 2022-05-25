Венедиктова допускает обмен Шишимарина

Об этом она сообщила 24 мая в ходе национального телемарафона в ответ на вопрос об обмене Шишимарина и о том, понесет ли он наказание в случае, если будет обменен. Трансляцию вел в том числе канал "Рада".
"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я как говорила тогда, что его могут обменять, говорю [сейчас]: можно поменять человека после приговоров судов, технически это возможно, – сказала Венедиктова. – Я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах уголовной юстиции".
Корреспондент отметила, что адвокат Шишимарина заявил о намерении подать апелляцию. Венедиктова в ответ подчеркнула, что тот выполняет свою работу, а в Украине не планируют делать пародию на суд (генпрокурор использовала английскую идиому kangaroo court).
"У нас суды справедливые, поэтому я не могу сказать, что будет в апелляции и как долго это будет продолжаться. Но [...] мы будем двигаться сугубо в правовом поле и по стандартам международного права", – добавила она.
21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Это первый российский военнослужащий, представший перед судом за военные преступления в Украине, совершенные в период с 24 февраля.
Шишимарину предъявили обвинение в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Он в суде признал свою вину и извинился перед женой погибшего.
Прокуроры запросили для обвиняемого пожизненное заключение. Жена Шелипова сказала, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на защитников "Азовстали". Адвокат просил о помиловании его клиента.
Суд вынес приговор 23 мая. Коллегия судей решила, что вина Шишимарина подтверждена, он получил пожизненный срок.