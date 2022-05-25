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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венедиктова допускает обмен Шишимарина

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Венедиктова: Мы будем двигаться сугубо в правовом поле и по стандартам международного права
Венедиктова: Мы будем двигаться сугубо в правовом поле и по стандартам международного права
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допускает возможность обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина, осужденного за убийство мирного жителя Украины.

Об этом она сообщила 24 мая в ходе национального телемарафона в ответ на вопрос об обмене Шишимарина и о том, понесет ли он наказание в случае, если будет обменен. Трансляцию вел в том числе канал "Рада"

"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я как говорила тогда, что его могут обменять, говорю [сейчас]: можно поменять человека после приговоров судов, технически это возможно, – сказала Венедиктова. – Я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах уголовной юстиции".

Корреспондент отметила, что адвокат Шишимарина заявил о намерении подать апелляцию. Венедиктова в ответ подчеркнула, что тот выполняет свою работу, а в Украине не планируют делать пародию на суд (генпрокурор использовала английскую идиому kangaroo court). 

"У нас суды справедливые, поэтому я не могу сказать, что будет в апелляции и как долго это будет продолжаться. Но [...] мы будем двигаться сугубо в правовом поле и по стандартам международного права", – добавила она.

Контекст:

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Это первый российский военнослужащий, представший перед судом за военные преступления в Украине, совершенные в период с 24 февраля.

Шишимарину предъявили обвинение в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Он в суде признал свою вину и извинился перед женой погибшего.

Прокуроры запросили для обвиняемого пожизненное заключение. Жена Шелипова сказала, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на защитников "Азовстали". Адвокат просил о помиловании его клиента

Суд вынес приговор 23 мая. Коллегия судей решила, что вина Шишимарина подтверждена, он получил пожизненный срок.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: апелляция, обмен пленными, пожизненное заключение, Ирина Венедиктова, Вадим Шишимарин
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