В Украине приговорили уже третьего бывшего военного ВСУ, вернувшегося в Украину с армией РФ

Трех бывших украинских военных задержали под Николаевом в начале марта, всех их уже осудили Фото: depositphotos.com

Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

"Установлено, что гражданин Украины, находясь на военной службе в АР Крым, в 2014 году изменил присяге и отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова. Он поступил на службу в вооруженные силы РФ. Через восемь лет, 25 февраля 2022 года, бывший военный ВСУ вместе с еще двумя предателями вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в город Новая Каховка Херсонской области", – говорится в сообщении.

Троих бывших украинских военных взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.

В ведомстве отметили, что еще двоим суд уже вынес наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы.

В Офисе генпрокурора не назвали имени осужденного. Богдан Кравченко, руководитель Николаевской специализированной прокуратуры, говорил "Ґратам", что в Николаевской области были задержаны трое бывших украинских офицеров: Игорь Руденко, Дмитрий Шишканов (они получили приговоры в апреле) и Михаил Казаренко.

Руденко рассказывал, что их группу из восьми человек взяли в плен 3 марта, на восьмой день вторжения, возле села Баштанка "обычные селяне с ружьями" – бойцы местной территориальной обороны.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 7 апреля сообщала в Facebook, что обвинительный акт против Казаренко по делу о дезертирстве и госизмене в конце марта был направлен в суд. "Сейчас за такое уже пожизненное, но он успел попасться до внесения изменений в закон, так что 15 лет будет на Родине точно", – отметила генпрокурор. По ее словам, Казаренко 35 лет, в аннексированном Крыму он служил в звании старшего сержанта.