В Украине приговорили уже третьего бывшего военного ВСУ, вернувшегося в Украину с армией РФ

Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет.
"Установлено, что гражданин Украины, находясь на военной службе в АР Крым, в 2014 году изменил присяге и отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова. Он поступил на службу в вооруженные силы РФ. Через восемь лет, 25 февраля 2022 года, бывший военный ВСУ вместе с еще двумя предателями вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в город Новая Каховка Херсонской области", – говорится в сообщении.
Троих бывших украинских военных взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.
В ведомстве отметили, что еще двоим суд уже вынес наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы.
В Офисе генпрокурора не назвали имени осужденного. Богдан Кравченко, руководитель Николаевской специализированной прокуратуры, говорил "Ґратам", что в Николаевской области были задержаны трое бывших украинских офицеров: Игорь Руденко, Дмитрий Шишканов (они получили приговоры в апреле) и Михаил Казаренко.
Руденко рассказывал, что их группу из восьми человек взяли в плен 3 марта, на восьмой день вторжения, возле села Баштанка "обычные селяне с ружьями" – бойцы местной территориальной обороны.
Генпрокурор Ирина Венедиктова 7 апреля сообщала в Facebook, что обвинительный акт против Казаренко по делу о дезертирстве и госизмене в конце марта был направлен в суд. "Сейчас за такое уже пожизненное, но он успел попасться до внесения изменений в закон, так что 15 лет будет на Родине точно", – отметила генпрокурор. По ее словам, Казаренко 35 лет, в аннексированном Крыму он служил в звании старшего сержанта.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2016 году командир 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота ВС РФ Сергей Стороженко, который перешел служить в российскую армию, говорил в интервью "Новой газете", что верность украинской присяге сохранили 199 из 1200 бойцов 36-й бригады ВСУ. Еще 300 не захотели больше служить в армии и уволились, но преимущественно остались в Крыму.