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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венедиктова сообщила о передаче в суд первого дела об изнасиловании во время войны и назвала имя обвиняемого россиянина

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Венедиктова: Несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом
Венедиктова: Несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

В суд передано первое дело об изнасиловании во время войны. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook 30 мая.

Подозреваемый в этом деле – российский военнослужащий Михаил Романов (служит в 239-м полку 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии). По данным следствия, в марте он в Киевской области убил мужчину, а потом изнасиловал его жену. 

"Следствие установило, что во время оккупации Броварского района нелюдь ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", – рассказала Венедиктова. 

По словам генпрокурора, Романов пока не задержан. 

"Даже несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом", – заявила она. 

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/pfbid036bdjGKTeUJx7PsnvQ2XyiDT1Btv93NgbULczfavTGyW6XNmJwibc3P5RNbwJes3dl

Венедиктова уже сообщала об этом случае изнасилования. Сама пострадавшая потом дала интервью западным СМИ, в котором рассказала, что ее мужа убили во дворе их дома. Романов, по словам женщины, сказал, что застрелил ее супруга, "потому что он нацист". Ребенку пострадавшей четыре года. Мальчик находился в котельной, пока оккупанты издевались над женщиной, рассказала она. 

По словам пострадавшей, она смогла забрать сына и убежать, когда пьяные Романов и еще один российский военнослужащий уснули в ее доме. 

"Медуза" сообщала, что Романову 31 год, он уроженец Челябинской области.

Контекст:

Офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой постоянно получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Венедиктова 18 мая информировала, что подозрение в изнасиловании предъявили двум оккупантам

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, изнасилование, Киевская область, Бровары, Челябинск, военнослужащий, обвинение, насилие, суд, Ирина Венедиктова
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