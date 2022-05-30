Венедиктова сообщила о передаче в суд первого дела об изнасиловании во время войны и назвала имя обвиняемого россиянина

Венедиктова: Несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Подозреваемый в этом деле – российский военнослужащий Михаил Романов (служит в 239-м полку 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии). По данным следствия, в марте он в Киевской области убил мужчину, а потом изнасиловал его жену.

"Следствие установило, что во время оккупации Броварского района нелюдь ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", – рассказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, Романов пока не задержан.

"Даже несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом", – заявила она.

Венедиктова уже сообщала об этом случае изнасилования. Сама пострадавшая потом дала интервью западным СМИ, в котором рассказала, что ее мужа убили во дворе их дома. Романов, по словам женщины, сказал, что застрелил ее супруга, "потому что он нацист". Ребенку пострадавшей четыре года. Мальчик находился в котельной, пока оккупанты издевались над женщиной, рассказала она.

По словам пострадавшей, она смогла забрать сына и убежать, когда пьяные Романов и еще один российский военнослужащий уснули в ее доме.

"Медуза" сообщала, что Романову 31 год, он уроженец Челябинской области.