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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Установлены личности еще двух оккупантов. Они издевались над мирным населением Черниговской области – ОГП

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В Офисе генпрокурора рассказали о двух оккупантах, которые издевались над жителями Черниговской области
В Офисе генпрокурора рассказали о двух оккупантах, которые издевались над жителями Черниговской области
Фото: radiosvoboda.org

Украинские правоохранители установили личности еще двух оккупантов, подозреваемых в нарушении законов и обычаев войны. Об этом пресс-центр Офиса генпрокурора проинформировал в Telegram.

По данным следствия, в марте они жестоко обращались с мирными жителями одного из населенных пунктов Черниговской области.

"Подозреваемые поселились в доме, где проживала семья – несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Один из военнослужащих – командир подразделения – неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, применяя к ней физическое и психологическое насилие. С целью преодоления сопротивления бил ее по голове оружием и душил. Угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим военнослужащим РФ. Также военнослужащие РФ неоднократно в морозную погоду удерживали брата девушки во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, наносили телесные повреждения", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Российским военнослужащим сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: изнасилование, Черниговская область, война России против Украины, насилие, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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