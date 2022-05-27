Установлены личности еще двух оккупантов. Они издевались над мирным населением Черниговской области – ОГП

В Офисе генпрокурора рассказали о двух оккупантах, которые издевались над жителями Черниговской области Фото: radiosvoboda.org

По данным следствия, в марте они жестоко обращались с мирными жителями одного из населенных пунктов Черниговской области.

"Подозреваемые поселились в доме, где проживала семья – несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Один из военнослужащих – командир подразделения – неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, применяя к ней физическое и психологическое насилие. С целью преодоления сопротивления бил ее по голове оружием и душил. Угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим военнослужащим РФ. Также военнослужащие РФ неоднократно в морозную погоду удерживали брата девушки во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, наносили телесные повреждения", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Российским военнослужащим сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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