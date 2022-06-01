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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зенитчики 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Вертолет удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла"
Вертолет удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла"
Скриншот: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Мобильная огневая группа зенитно-ракетного артдивизиона 93-й бригады "Холодный Яр" 1 мая сбила в Харьковской области российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор". Об этом сообщили в Facebook бригады и показали видео работы зенитчиков.

"Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью "Ка-52". А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела", – говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что данные о сбитии "Аллигатора" подтвердила разведка.

"По нашим позициям на изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла", – рассказал военнослужащий бригады.

Контекст:

"Аллигатор" – боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

По состоянию на 30 мая потери российских оккупантов в живой силе составили порядка 30,5 тыс. человек, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Украинские военные уничтожили 208 самолетов, 174 вертолета оккупантов.

Теги: военные, Харьковская область, вертолет, ПЗРК, война России против Украины, потери России
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