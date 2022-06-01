Зенитчики 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

"Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью "Ка-52". А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела", – говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что данные о сбитии "Аллигатора" подтвердила разведка.

"По нашим позициям на изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла", – рассказал военнослужащий бригады.