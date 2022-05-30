Российские оккупанты намерены возобновить наступление в районе Изюма, противник подготовил авиацию – Генштаб ВСУ

Оккупанты в Харьковской области подготовили к применению вертолеты Ка-52 Фото: depositphotos.com

"На славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, для логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, которые понесли потери, захватчики переместили во временно оккупированные населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.

"В целях повышения оперативности переброски войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск", – отметили в Гештабе.

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