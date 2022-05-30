Российские оккупанты намерены возобновить наступление в районе Изюма, противник подготовил авиацию – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, для логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, которые понесли потери, захватчики переместили во временно оккупированные населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.
"В целях повышения оперативности переброски войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск", – отметили в Гештабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.