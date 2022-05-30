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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты намерены возобновить наступление в районе Изюма, противник подготовил авиацию – Генштаб ВСУ

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Оккупанты в Харьковской области подготовили к применению вертолеты Ка-52
Оккупанты в Харьковской области подготовили к применению вертолеты Ка-52
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты намерены возобновить наступление в районе Изюма Харьковской области. Об этом 30 мая в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, для логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, которые понесли потери, захватчики переместили во временно оккупированные населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.

"В целях повышения оперативности переброски войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск", – отметили в Гештабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/328355376144214

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.


Теги: Россия, Украина, Славянск, Генштаб ВСУ, авиация, Изюм, Харьковская область, вертолет, Барвенково, Купянск, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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