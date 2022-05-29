29 мая российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 29 мая россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Авдеевке и одного в Соледаре. Еще четыре человека в области получили ранения", – написал он.
По данным главы ОВА, всего с начала открытого вторжения российских войск в регионе подтверждена гибель 447 гражданских лиц, ранен 1181 человек.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 мая Кириленко сообщал о двух погибших жителя региона, россиянами были обстреляны более 40 населенных пунктов.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.