29 мая российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 29 мая россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Авдеевке и одного в Соледаре. Еще четыре человека в области получили ранения", – написал он.

По данным главы ОВА, всего с начала открытого вторжения российских войск в регионе подтверждена гибель 447 гражданских лиц, ранен 1181 человек.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 мая Кириленко сообщал о двух погибших жителя региона, россиянами были обстреляны более 40 населенных пунктов.