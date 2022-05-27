Энергетики вернули свет еще для 2300 семей в Донецкой и Днепропетровской областях – ДТЭК

В частности, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли вернуть электроснабжение для жителей восьми населенных пунктов Донецкой области, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов. Электроэнергию вернули 1746 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"В настоящее время из-за активных боевых действий остаются без электропитания 311 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями являются лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", – сообщили в ДТЭК.

Продолжаются повреждения электросетей из-за обстрелов в Криворожском районе Днепропетровской области. 26 мая без света остался один населенный пункт. За сутки специалисты ДТЭК вернули свет всем 525 семьям, дома которых были обесточены в результате вражеских обстрелов.