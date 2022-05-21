ДТЭК возобновил электроснабжение для 13 тыс. семей в Одесской и Донецкой областях

"За прошедшие сутки нашим бригадам удалось отремонтировать многочисленные повреждения линий и оборудования в 21 населенном пункте Донбасса. Свет вернули в дома более 11,5 тыс. семей в Бахмутском, Покровском, Краматорском и Волновахском районах. В последнем энергетикам наконец-то удалось получить доступ к повреждениям и восстановить электроснабжение семей, которым почти месяц пришлось жить без света из-за постоянных обстрелов", – сообщили в компании.

Сейчас без электроснабжения остаются жители 276 городов Донецкой области, так как из-за продолжительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередач. Энергетики начинают ремонт линий электропередач сразу, как получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

20 мая энергетики ДТЭК вернули свет почти 2 тыс. семей в Одесской области, в течение суток возобновили электроснабжение всем жителям области, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов, отметили в компании.