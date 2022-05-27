Минкульт Украины создал спецфонд для сбора денег на восстановление музея Сковороды

Музей нуждается в быстром ремонте, так как время и погода усугубят разрушения, отметили в Минкульте Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Согласно сообщению пресс-службы министерства, к наполнению фонда планируется привлечь благотворителей и международных доноров.

"Сейчас уже есть предварительные договоренности с рядом наших западных партнеров о том, что они согласны давать средства на восстановление музея. Теперь это единственный вариант, чтобы отремонтировать его быстро, не затягивая. Ведь, как мы знаем, время в данном случае может только ухудшить разрушенное. В том числе из-за погодных условий", – сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Отмечается, что сбор средств будет публичным и будет контролироваться государством, чтобы каждый мог отслеживать, куда тратятся деньги.

"По состоянию на сегодняшний день специалистами уже проведены необходимые инспекционные действия и определен перечень работ, необходимых для восстановления музея", – говорится в сообщении.