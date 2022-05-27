ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Минкульт Украины создал спецфонд для сбора денег на восстановление музея Сковороды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Музей нуждается в быстром ремонте, так как время и погода усугубят разрушения, отметили в Минкульте
Музей нуждается в быстром ремонте, так как время и погода усугубят разрушения, отметили в Минкульте
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Министерство культуры и информационной политики совместно с Харьковской областной военной администрацией объявили об открытии фонда для сбора средств на восстановление разрушенного российскими войсками Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, к наполнению фонда планируется привлечь благотворителей и международных доноров.

"Сейчас уже есть предварительные договоренности с рядом наших западных партнеров о том, что они согласны давать средства на восстановление музея. Теперь это единственный вариант, чтобы отремонтировать его быстро, не затягивая. Ведь, как мы знаем, время в данном случае может только ухудшить разрушенное. В том числе из-за погодных условий", – сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Отмечается, что сбор средств будет публичным и будет контролироваться государством, чтобы каждый мог отслеживать, куда тратятся деньги.

"По состоянию на сегодняшний день специалистами уже проведены необходимые инспекционные действия и определен перечень работ, необходимых для восстановления музея", – говорится в сообщении.

Контекст:

Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.

Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса.

В ночь на 7 мая 2022 года музей был поражен прямым ракетным ударом, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место.

Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.

Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково". 

Теги: музеи, строительство, Александр Ткаченко, ремонт, Минкульт, деньги, министерство культуры, музей, Министерство культуры и информационной политики, Григорий Сковорода
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (38220)
2
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (37457)
3
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (32247)
4
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (23377)
5
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (21586)
6
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (15312)
7
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети (11795)
8
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции (10456)
 
 
 
 