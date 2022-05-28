В Донецкой области, несмотря на боевые действия, энергетики вернули свет для 20 тыс. семей – ДТЭК

Без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"Энергетики вернули электропитание в дома 20 157 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В последнем – больше всего", – отмечают в компании.

Работы по ремонту поврежденных обстрелами сетей продолжаются, как только энергетики получают разрешения от Вооруженных cил Украины.

В ДТЭК сообщают, что без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования.



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