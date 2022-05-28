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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области, несмотря на боевые действия, энергетики вернули свет для 20 тыс. семей – ДТЭК

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Без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области
Без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За минувшие сутки энергетики вернули свет для 20 тыс. семей в 23 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российскими оккупантами. Об этом сообщили в Facebook компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Энергетики вернули электропитание в дома 20 157 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В последнем – больше всего", – отмечают в компании.

Работы по ремонту поврежденных обстрелами сетей продолжаются, как только энергетики получают разрешения от Вооруженных cил Украины.

В ДТЭК сообщают, что без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. 

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/1644976399203524


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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