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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне оккупанты назначили новым директором театра охранника

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В августе 2021 года Шелудько взяли на работу в театр на должность охранника
В августе 2021 года Шелудько взяли на работу в театр на должность охранника
Фото: Валерий Шелудько / Facebook

Российские военные и оккупационные власти назначили новым директором Херсонского областного музыкально-драматического театра охранника этого же театра Валерия Шелудько. Об этом 28 мая на странице в Facebook сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань. Информацию о назначении подтвердил Общественному и директор Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Кулиша Александр Книга.

"В Херсоне назначили даже нового руководителя театра, чтобы добавить зрелищ в свои мероприятия. Новым главой стал… бывший охранник помещения", – написал Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5210629535725079

Как отмечает Общественное, Шелудько имеет звание заслуженного работника культуры Украины (2017). В 1989 пришел работать в Херсонский театр на должность монтировщика сцены, в 2000 году его перевели на должность помощника режиссера.

В 2001 году Шелудько занял должность заведующего постановочной частью, в 2003 году исполнял обязанности начальника монтировочного цеха, а в 2005 году стал начальником этого цеха. В 2006 году его перевели на должность заведующего художественно-постановочной частью театра, где он и работал до увольнения из театра в июле 2021 года. В августе 2021 года его снова взяли на работу на должность охранника.

Книга, в свою очередь, рассказал, что по телефону общался с Шелудько и выслушал его аргументы. Тот сказал, что ему предложили должность и в случае его отказа привезут кого-нибудь из Крыма.

Также Книга сообщил, что написал обращение в коллектив, в котором разъяснил, что те, кто захочет работать в новом театре, должны уволиться из театра Кулиша.

"Если кто-то из работников хочет работать в новом театре, то, во-первых, он должен уволиться из театра Кулиша и написать заявление в другой театр. Но таким образом подвергает себя статье о коллаборации и при изменении ситуации в области предстанет перед определенной проблемой", – сказал Книга.

Также он объяснил, что когда назначается руководитель какого-то нового театра, то он должен иметь сметы на содержание помещения, штатное расписание с окладами и осуществлять наем на работу. Иначе все это будет выглядеть как фикция.

"В настоящее время весь коллектив театра находится, согласно приказу, на дистанционной работе, никто никого не имеет права вызвать на работу или заставлять что-либо делать. Если такие случаи возникают, без вашего желания, сообщайте и этот факт будет приобретать огласку", – сказал Книга.

Контекст:

23 марта стало известно о похищении украинского театрального деятеля, генерального директора и художественного руководителя Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Александра Книги. На следующий день его освободили.

Вскоре после этого Книга вместе с семьей выехал сперва в Одессу, а затем во Львов, сообщал "Укринформ".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, театр, оккупация, армия РФ, война России против Украины
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