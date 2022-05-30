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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили уникальный вертолет оккупантов, разработанный для военного командования РФ

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Ми-35МС предназначен для VIP-перевозок, отмечает УНИАН
Ми-35МС предназначен для VIP-перевозок, отмечает УНИАН
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС. Об этом 30 мая в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав его фото.

"Украинские военные завалили уникальный Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного Ми-28", – говорится в сообщении.

Ми-35МС – это вертолет связи и управления, разработанный для российского военного командования, предназначен для VIP-перевозок, пишет УНИАН.

Ми-35МС является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М. Стоимость одного вертолета в 2013-м году составляла около $36 млн, отмечает агентство.

Автомат перекоса – механизм для управления несущим винтом, который обеспечивает управление вертикальным перемещением вертолета, а также его наклоном по крену и тангажу. Для этого автомат периодически изменяет угол установки каждой лопасти винта в зависимости от того, где лопасть оказывается в определенный момент времени в ходе вращения винта как целого.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

По данным Генштаба ВСУ на 30 мая, российские оккупанты в войне против Украины потеряли 174 вертолета.

Теги: Россия, Украина, военные, вертолет, вторжение, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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