ВСУ сбили уникальный вертолет оккупантов, разработанный для военного командования РФ

"Украинские военные завалили уникальный Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного Ми-28", – говорится в сообщении.

Ми-35МС – это вертолет связи и управления, разработанный для российского военного командования, предназначен для VIP-перевозок, пишет УНИАН.

Ми-35МС является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М. Стоимость одного вертолета в 2013-м году составляла около $36 млн, отмечает агентство.

Автомат перекоса – механизм для управления несущим винтом, который обеспечивает управление вертикальным перемещением вертолета, а также его наклоном по крену и тангажу. Для этого автомат периодически изменяет угол установки каждой лопасти винта в зависимости от того, где лопасть оказывается в определенный момент времени в ходе вращения винта как целого.

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