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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время обстрела Харькова погиб отец семерых детей

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Мужчине было 52 года
Мужчине было 52 года
Фото: Олег Кузнецов / Facebook

В результате обстрела Харькова 26 мая погиб сотрудник Харьковского авиаинститута Олег Кузнецов.

Об этом профсоюз студентов института сообщил в Instagram 30 мая. 

Кузнецов работал главным электриком в общежитиях ХАИ. "Он был отличным другом! Добрый, чуткий, мастер на все руки, многодетный отец и просто хороший человек!" – сказано в некрологе. 

Общественное сообщает, что Кузнецову было 52 года, он – отец семерых детей (у него шестеро сыновей и дочь). Сын Кузнецова Максим рассказал журналистам, что отца семья искала полтора дня. 

"Я знаю, что он после работы мог уйти в лес грибы собирать. Грибник. Это была первая версия. Мы искали отца по всем пабликам в соцсетях, распространяли объявления. Нашли отца уже вечером. Там были взрывы, попадание. Наверное, именно в это время он попал под обстрел. Судмедэксперты сказали, что это была не растяжка", – сказал Михаил Кузнецов. 

Как отмечает Общественное, на прощание с погибшим в крематорий пришли около 20 человек. Жена с тремя младшими детьми не смогла присутствовать – они эвакуировались за границу. 

"Отец был мужественным. Такую большую семью содержать. Он очень любил природу, собирал грибы. Мы всегда уезжали на природу. 8 августа у отца должен быть день рождения. Своим детям буду рассказывать о папе только хорошее", – сказал сын Михаил. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 мая в результате российских обстрелов в Харькове и области погибло девять человек, 19 получили ранения. Среди погибших – пятимесячный малыш и его отец.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, погибшие
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