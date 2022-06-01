Во время обстрела Харькова погиб отец семерых детей

Об этом профсоюз студентов института сообщил в Instagram 30 мая.

Кузнецов работал главным электриком в общежитиях ХАИ. "Он был отличным другом! Добрый, чуткий, мастер на все руки, многодетный отец и просто хороший человек!" – сказано в некрологе.

Общественное сообщает, что Кузнецову было 52 года, он – отец семерых детей (у него шестеро сыновей и дочь). Сын Кузнецова Максим рассказал журналистам, что отца семья искала полтора дня.

"Я знаю, что он после работы мог уйти в лес грибы собирать. Грибник. Это была первая версия. Мы искали отца по всем пабликам в соцсетях, распространяли объявления. Нашли отца уже вечером. Там были взрывы, попадание. Наверное, именно в это время он попал под обстрел. Судмедэксперты сказали, что это была не растяжка", – сказал Михаил Кузнецов.

Как отмечает Общественное, на прощание с погибшим в крематорий пришли около 20 человек. Жена с тремя младшими детьми не смогла присутствовать – они эвакуировались за границу.

"Отец был мужественным. Такую большую семью содержать. Он очень любил природу, собирал грибы. Мы всегда уезжали на природу. 8 августа у отца должен быть день рождения. Своим детям буду рассказывать о папе только хорошее", – сказал сын Михаил.

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