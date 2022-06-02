​​Советник министра внутренних дел:​ ​В строительных добробатах около 30 тыс. человек. Сформированы Киевский, Черниговский, Сумской, Харьковский батальоны

"Мы начали проект "Добробат" с коллегой по информштабу при МВД Андрусивым, когда поняли масштабы разрушений после освобождения Киевской области. Было очевидно, пришло время заниматься восстановлением. Над названием особо не думали. В этих батальонах собираются волонтеры, которые восстанавливают поврежденные дома, школы, строения. Сначала мы работали с ГСЧС. В Бородянке понадобились добровольцы для разбора завалов. Мы объявили сбор и за первые три дня получили более 10 тыс. заявок. Оказалось, суть этого проекта гораздо глубже, чем мы предлагали. ГСЧС может разбирать завалы, а мы хотели не просто наводить порядок, но помогать людям восстанавливать жилье", – пояснил Смирнов.

Он отметил, что сейчас "Добробат" сотрудничает с ГСЧС, Мининфраструктуры, Минрегионом.

"Уже около 30 тыс. человек. Сформированы три батальона — Киевский, Черниговский, Сумской. Формируется Харьковский. Добровольцы расчищают завалы, убирают мусор и берут на себя функцию первичной отстройки. Что это означает? Когда строение полностью разрушено, мы не можем его восстановить. На такое строительство нет ни сил, ни средств. Если же здание устояло, но нет, скажем, окон или дыра в крыше, повреждена стена и так далее, тогда мы выполняем работы. То есть если после ремонта в доме люди смогут жить, за такой ремонт мы беремся", – сообщил Смирнов.

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Он рассказал, что данный проект будет развиваться и к нему смогут подключиться доноры в Украине.

"Запустим сайт с картой поврежденных строений, с карточками объектов, сметами, фотографиями. Для чего? К нам начали обращаться стройкомпании и другие коммерческие структуры, которые хотят помогать. Вот один успешный кейс – компания взяла школу и детсад, которые получили повреждения, в селе Загальцы возле Бородянки. Там повреждена кровля, нет окон, нуждается в восстановлении крыша. Строители посчитали, что нужно, компания предоставит материалы, а мы выполним ремонт. Будут снимки до, после и табличка "реконструировано при помощи компании такой-то". Хотим сделать так, чтобы любая компания могла взять какой-то объект под свое крыло", – заявил советник министра.