Шмыгаль: Прямые убытки Украины из-за войны с РФ составляют около $600 млрд

"Что касается общих прямых и непрямых убытков, то, по разным оценкам экспертов, – мы опираемся на оценки наших министерств экономики и инфраструктуры, берем оценки Киевской школы экономики – прямые убытки, нанесенные инфраструктуре и экономике нашего государства, на сегодня составляют около $600 млрд. Точная цифра, которая была в отчетах Киевской школы экономики, – $564 млрд. Но мы говорим, что эти убытки с каждым днем растут", – сказал он.
Шмыгаль отметил, что прямые инфраструктурные убытки, по данным Мининфраструктуры, составляют более $100 млрд.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн. В Минфине Украины считают, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%.
ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.