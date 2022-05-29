ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Прямые убытки Украины из-за войны с РФ составляют около $600 млрд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Прямые инфраструктурные убытки составляют более $100 млрд
Шмыгаль: Прямые инфраструктурные убытки составляют более $100 млрд
Фото: kmu.gov.ua

Прямые убытки, которые были нанесены Украине в связи с войной, развязанной РФ, составляют около $600 мдрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "BBC News Україна", опубликованном 27 мая.

"Что касается общих прямых и непрямых убытков, то, по разным оценкам экспертов, – мы опираемся на оценки наших министерств экономики и инфраструктуры, берем оценки Киевской школы экономики – прямые убытки, нанесенные инфраструктуре и экономике нашего государства, на сегодня составляют около $600 млрд. Точная цифра, которая была в отчетах Киевской школы экономики, – $564 млрд. Но мы говорим, что эти убытки с каждым днем растут", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что прямые инфраструктурные убытки, по данным Мининфраструктуры, составляют более $100 млрд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн. В Минфине Украины считают, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%.

ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: экономика, убытки, война России против Украины, инфраструктура, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Могилевская ко Дню Киева презентовала клип на песню "Я вдома". Съемки проходили в центре столицы, а также в Ирпене, Бородянке и Буче. Видео
  Могилевская ко Дню Киева презентовала клип на песню "Я вдома". Съемки проходили в центре столицы, а также в Ирпене, Бородянке и Буче. Видео
"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев
"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев
"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину
"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
Трегубова показала совместные фото с дочерью
Трегубова показала совместные фото с дочерью
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (161777)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (86456)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (72921)
4
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (56893)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (42575)
6
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (32468)
7
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (22067)
8
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (18501)
 
 
 
 