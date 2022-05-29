Шмыгаль: Прямые убытки Украины из-за войны с РФ составляют около $600 млрд

"Что касается общих прямых и непрямых убытков, то, по разным оценкам экспертов, – мы опираемся на оценки наших министерств экономики и инфраструктуры, берем оценки Киевской школы экономики – прямые убытки, нанесенные инфраструктуре и экономике нашего государства, на сегодня составляют около $600 млрд. Точная цифра, которая была в отчетах Киевской школы экономики, – $564 млрд. Но мы говорим, что эти убытки с каждым днем растут", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что прямые инфраструктурные убытки, по данным Мининфраструктуры, составляют более $100 млрд.

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