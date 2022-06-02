Чехия передала Украине мобильные мосты для замены разрушенных обстрелами

В Чехии такие конструкции используют после наводнений Фото: Посольство Чеської Республіки в Українi / Facebook

Их будут использовать для обеспечения движения гражданского транспорта по разрушенным обстрелами переправам.

Решение о передаче временных мостов приняло чешское правительство. Накануне с такой просьбой обратилось украинское посольство в этой стране.

В настоящее время конструкции двух мостов уже в пути. В посольстве сообщили, что их перевозят с помощью 20 грузовиков.

Отмечается, что такие временные переправы используются в Чехии после чрезвычайных происшествий, в том числе наводнений.