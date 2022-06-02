Чехия передала Украине мобильные мосты для замены разрушенных обстрелами

Их будут использовать для обеспечения движения гражданского транспорта по разрушенным обстрелами переправам.
Решение о передаче временных мостов приняло чешское правительство. Накануне с такой просьбой обратилось украинское посольство в этой стране.
В настоящее время конструкции двух мостов уже в пути. В посольстве сообщили, что их перевозят с помощью 20 грузовиков.
Отмечается, что такие временные переправы используются в Чехии после чрезвычайных происшествий, в том числе наводнений.
После начавшегося 24 февраля масштабного вторжения России в Украину Прага поддержала Киев и оказывает гуманитарную и военную помощь.
По данным чешских СМИ, на 6 апреля объем помощи Украине от Чехии достиг 1,1 млрд чешских крон (около $49 млн).