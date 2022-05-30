Чехия хочет выделить дополнительную военную помощь Украине

Чехия планирует в ближайшие недели выделить Украине от 600 до 700 млн крон Фото: depositphotos.com

"Чешская Республика является одной из стран, которая помогает в долгосрочной перспективе. У меня есть готовые дополнительные военные материалы для заседания правительства на сумму от 600 до 700 млн крон", – сказала Чернохова.

Как отмечает Novinky, на данный момент Чехия предоставила Украине вооружение, в том числе тяжелую технику (танки и вертолеты) на сумму более 3,5 млрд крон (4,5 млрд грн).

Чернохова напомнила, что минобороны страны также сотрудничает с посольством Украины в Праге по закупке вооружения и военной техники на деньги, которые люди отправляют посольству на банковский счет. На данный момент посольство получило около 1,2 млрд крон (1,5 млрд грн).