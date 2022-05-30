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Чехия хочет выделить дополнительную военную помощь Украине

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Чехия планирует в ближайшие недели выделить Украине от 600 до 700 млн крон
Чехия планирует в ближайшие недели выделить Украине от 600 до 700 млн крон
Фото: depositphotos.com

Министр обороны Чехии Яна Чернохова намерена просить правительство в ближайшие недели выделить от 600 до 700 млн крон (770–900 млн грн) на военную помощь Украине. Об этом она сказала 29 мая по чешскому телевидению, ее цитирует Novinky.

"Чешская Республика является одной из стран, которая помогает в долгосрочной перспективе. У меня есть готовые дополнительные военные материалы для заседания правительства на сумму от 600 до 700 млн крон", – сказала Чернохова.

Как отмечает Novinky, на данный момент Чехия предоставила Украине вооружение, в том числе тяжелую технику (танки и вертолеты) на сумму более 3,5 млрд крон (4,5 млрд грн).

Чернохова напомнила, что минобороны страны также сотрудничает с посольством Украины в Праге по закупке вооружения и военной техники на деньги, которые люди отправляют посольству на банковский счет. На данный момент посольство получило около 1,2 млрд крон (1,5 млрд грн).

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Чехия, военная помощь, война России против Украины, Яна Чернохова
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