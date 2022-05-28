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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Латвии создали платформу для украинских медиков, которая поможет напрямую получать помощь от волонтерских организаций

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Благодаря платформе M-help.com, украинские медики могут быстрее получать необходимое оборудование
Благодаря платформе M-help.com, украинские медики могут быстрее получать необходимое оборудование
Фото: M-help.com / Facebook

Сотрудники латвийско-шведской IT-компании создали платформу M-help.com, которая помогает благотворительным организациям и медучреждениям по всему миру реагировать на запросы и нужды украинских медучреждений. Об этом 28 мая в Facebook сообщила народный депутат Украины Ольга Червакова.

"После полномасштабного вторжения России в Украину и всех адских скандалов с воровством гуманитарной помощи, которая порой не доходит до конечного получателя, эти креативники реализовали идею, которая обеспечит прямую коммуникацию медиков, избегая бюрократических надстроек, – написала Червакова. – Любая украинская больница может зарегистрироваться и оставить свои нужды, их увидят зарегистрированные в системе медучреждения мира. И не только медучреждения, но и благотворительные фонды, готовые профинансировать закупку необходимой помощи".

Червакова отметила, что в системе уже зарегистрировались около 50 украинских медучреждений, расположенных преимущественно в регионах, которые пострадали от российской агрессии.

"Регистрируйтесь быстрее, чтобы прямая помощь из рук в руки была быстрее и спасла жизни украинцам", – призвала Червакова.

https://www.facebook.com/chervakova/posts/5143473235707993

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Латвия, помощь, Ольга Червакова, война России против Украины, медики
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