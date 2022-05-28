В Латвии создали платформу для украинских медиков, которая поможет напрямую получать помощь от волонтерских организаций

"После полномасштабного вторжения России в Украину и всех адских скандалов с воровством гуманитарной помощи, которая порой не доходит до конечного получателя, эти креативники реализовали идею, которая обеспечит прямую коммуникацию медиков, избегая бюрократических надстроек, – написала Червакова. – Любая украинская больница может зарегистрироваться и оставить свои нужды, их увидят зарегистрированные в системе медучреждения мира. И не только медучреждения, но и благотворительные фонды, готовые профинансировать закупку необходимой помощи".

Червакова отметила, что в системе уже зарегистрировались около 50 украинских медучреждений, расположенных преимущественно в регионах, которые пострадали от российской агрессии.

"Регистрируйтесь быстрее, чтобы прямая помощь из рук в руки была быстрее и спасла жизни украинцам", – призвала Червакова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)