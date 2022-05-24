ДТЭК Ахметова предоставил медикам и военным бесплатную электроэнергию на 137 млн грн

ДТЭК обеспечил бесплатной электроэнергией учреждения критической инфраструктуры, в которые входят государственные и коммунальные медицинские учреждения, военные и силовые структуры. За три месяца общее потребление предприятий критической инфраструктуры составило 23,5 млн кВт-ч, отметили в компании.

Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 заведений, среди них – Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф, Кураховская городская больница и другие.

"С первых дней войны мы решили снабжать бесплатной электроэнергией больницы и военные учреждения в регионах нашего присутствия и продолжаем это делать. Помощь Украине и украинцам является ключевым приоритетом группы ДТЭК и ее акционера Рината Ахметова. Пока все усилия бизнеса направлены на то, чтобы помочь Украине победить в этой войне", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.