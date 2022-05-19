ДТЭК Ахметова инвестировал в восстановление электросетей Киевской области 300 млн грн – Тимченко

"Восстановление электросетей Киевской области стало беспрецедентной по своим масштабам ремонтной кампанией. За 45 дней были восстановлены 10 тыс. линий электропередачи, часть из которых были разрушены полностью, и порядка 3 тыс. трансформаторных подстанций. Задействованы свыше тысячи специалистов компании и более 150 аварийно-ремонтных бригад. Компания инвестировала в восстановление электроснабжение порядка 300 млн грн, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для 260 тыс. семей в Киевской области, пострадавших от российской оккупации", – отметил Тимченко.

Он напомнил, что завершить ремонт планировали к 1 июня, но для ускорения работ ДТЭК привлек также аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей. Следующий этап будет более сложным, так как нужно восстановить резервные источники и более надежные схемы электропитания, эти работы потребуют не менее 600 млн грн, рассказал Тимченко.

"С первого дня войны наши энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинских граждан. Всего за 84 дня боевых действий энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 1,6 млн украинских семей", – сообщил он.

Работы проводятся в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областях и городе Киеве.