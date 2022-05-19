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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова инвестировал в восстановление электросетей Киевской области 300 млн грн – Тимченко

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C начала войны энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 1,6 млн семей в пяти регионах
C начала войны энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 1,6 млн семей в пяти регионах
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

ДТЭК Рината Ахметова вложила в ремонт и восстановление разрушенных в результате российской агрессии электросетей Киевской области 300 млн грн, заявил генеральный директор компании Максим Тимченко, пишет сайт ДТЭК.

"Восстановление электросетей Киевской области стало беспрецедентной по своим масштабам ремонтной кампанией. За 45 дней были восстановлены 10 тыс. линий электропередачи, часть из которых были разрушены полностью, и порядка 3 тыс. трансформаторных подстанций. Задействованы свыше тысячи специалистов компании и более 150 аварийно-ремонтных бригад. Компания инвестировала в восстановление электроснабжение порядка 300 млн грн, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для 260 тыс. семей в Киевской области, пострадавших от российской оккупации", – отметил Тимченко.

Он напомнил, что завершить ремонт планировали к 1 июня, но для ускорения работ ДТЭК привлек также аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей. Следующий этап будет более сложным, так как нужно восстановить резервные источники и более надежные схемы электропитания, эти работы потребуют не менее 600 млн грн, рассказал Тимченко.  

"С первого дня войны наши энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинских граждан. Всего за 84 дня боевых действий энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 1,6 млн украинских семей", – сообщил он.

Работы проводятся в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областях и городе Киеве.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, Максим Тимченко
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