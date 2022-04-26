Олимпийский чемпион Денис Силантьев развез медикам, спасателям и ТрО бронежилеты от "Метинвеста" Ахметова

Денис Силантьев: Для спасения жизни нужно, чтобы бронежилет был действительно профессиональным, качественным и желательно не ниже четвертого класса Фото: Денис Силантьев / Facebook

Первыми бронежилеты получили спасатели – бригада, которая разбирала завалы разбомбленного россиянами ТРЦ "Ретровилль". Также партию бронежилетов от Силантьева получили медики, которые вывозят раненых из горячих точек. По словам заместителя директора по лечебно-координационной работе Константина Руденко, в защите нуждаются не только врачи и медсестры, но особенно водители "скорых", поэтому такая помощь медикам крайне нужна. Кроме того, партию бронежилетов получили участники ТрО и военной полиции.

"Для спасения жизни нужно, чтобы бронежилет был действительно профессиональным, качественным и желательно не ниже четвертого класса: такие могут выдержать выстрелы не только из автомата, но и даже некоторые осколки от артиллерийского снаряда. К сожалению, бронежилеты такого класса найти сейчас целая проблема, да и стоят они недешево", – отметил Силантьев.

Он добавил, что волонтерам очень помогает бизнес, в частности компания "Метинвест", которая и раньше помогала украинцам – и в спорте, и во время пандемии коронавируса.

"Когда началась пандемия коронавируса, они делали очень много для борьбы с ней. А сейчас, помимо всего остального, что они делают, они поставляют бронеплиты для бронежилетов и закупили импортные бронежилеты четвертого класса и пуленепробиваемые каски на сумму более €10 млн", – рассказал Силантьев на своей странице в Facebook.