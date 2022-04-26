ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Олимпийский чемпион Денис Силантьев развез медикам, спасателям и ТрО бронежилеты от "Метинвеста" Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денис Силантьев: Для спасения жизни нужно, чтобы бронежилет был действительно профессиональным, качественным и желательно не ниже четвертого класса
Денис Силантьев: Для спасения жизни нужно, чтобы бронежилет был действительно профессиональным, качественным и желательно не ниже четвертого класса
Фото: Денис Силантьев / Facebook

Олимпийский призер по плаванию, а сейчас волонтер Денис Силантьев помогает украинцам победить в войне против России: на днях он привез бронежилеты четвертого класса защиты, которые предоставила компания "Метинвест" Рината Ахметова. Их раздали медикам, участникам ТрО и работникам ГСЧС, сообщили в Facebook "Метинвеста".

Первыми бронежилеты получили спасатели – бригада, которая разбирала завалы разбомбленного россиянами ТРЦ "Ретровилль". Также партию бронежилетов от Силантьева получили медики, которые вывозят раненых из горячих точек. По словам заместителя директора по лечебно-координационной работе Константина Руденко, в защите нуждаются не только врачи и медсестры, но особенно водители "скорых", поэтому такая помощь медикам крайне нужна. Кроме того, партию бронежилетов получили участники ТрО и военной полиции.

https://www.facebook.com/metinvest/videos/316743310584404/

"Для спасения жизни нужно, чтобы бронежилет был действительно профессиональным, качественным и желательно не ниже четвертого класса: такие могут выдержать выстрелы не только из автомата, но и даже некоторые осколки от артиллерийского снаряда. К сожалению, бронежилеты такого класса найти сейчас целая проблема, да и стоят они недешево", – отметил Силантьев.

Он добавил, что волонтерам очень помогает бизнес, в частности компания "Метинвест", которая и раньше помогала украинцам – и в спорте, и во время пандемии коронавируса.

"Когда началась пандемия коронавируса, они делали очень много для борьбы с ней. А сейчас, помимо всего остального, что они делают, они поставляют бронеплиты для бронежилетов и закупили импортные бронежилеты четвертого класса и пуленепробиваемые каски на сумму более €10 млн", – рассказал Силантьев на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/silantievdenis/videos/354231023210550/

Контекст:

"Метинвест" передал предприятиям Украины 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тыс. бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты и передает украинским бойцам нужную технику – квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.

Теги: ГСЧС, Метинвест, бронежилеты, Денис Силантьев, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты
"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи
"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет
"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет
  "Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину
  "Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (86863)
2
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (41386)
3
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (21637)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (21596)
5
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (18596)
6
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (16966)
7
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (16641)
8
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (16449)
 
 
 
 