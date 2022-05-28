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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военная помощь Украине. Данилов назвал дату встречи "Рамштайн-3"

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Данилов: Все, что делают наши партнеры сегодня, нужно было делать раньше
Данилов: Все, что делают наши партнеры сегодня, нужно было делать раньше
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Следующее заседание международной контактной группы по вопросам военной помощи Украине готовятся провести 15 июня. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу", текстовая версия которого была опубликована 27 мая.

"Что касается встречи министров "Рамштайн-2", то могу подтвердить, что 15 июня готовят следующее заседание. Это говорит о том, что наши партнеры будут работать над этим вопросом. Единственное, что я хотел бы отметить, – это время. Нам это нужно на "вчера". Это важная вещь. Все, что они делают сегодня, нужно было делать раньше. Однако если они это сделают "завтра", то мы тоже будем благодарны", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия.

Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. В частности, Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин.

Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, СНБО, военная помощь, война России против Украины, Алексей Данилов
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