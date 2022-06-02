Польша хочет отменить базовое пособие украинским беженцам с 1 июля, чтобы они быстрее стали "независимыми" – СМИ

"С 1 июля правительство больше не будет платить 40 злотых в день за беженца. Мы убеждены в том, что многие люди в состоянии стать независимыми и адаптироваться в Польше", – отметил Шефернакер.

Он добавил, что в решении предусмотрены исключения. Для некоторых лиц, по его словам, льготы будут расширены, это "инвалиды, беременные женщины или многодетные".

Как пишет издание Rzeczpospolita, в специальном акте о помощи беженцам из Украины правительство Польши изначально гарантировало компенсацию этой суммы семьям и организациям, принимающим у себя украинцев. Отдельно выделяются пособия на детей и другие социальные выплаты.

«Мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят ее и справляются. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты – это, на наш взгляд, достаточный срок", — сказал газете высокопоставленный польский политик на условиях анонимности.

Решение правительства не поддерживают мэры некоторых польских городов.

"Стать независимыми за месяц для многих нереально. Переходный период должен быть дольше, минимум два месяца", – говорит Ян Голба, мэр Мушины.

Подобные опасения высказывает Павел Канцлерз, мэр Ожарова.

"Мы удивлены телевизионным заявлением замминистра, потому что нас об этом никто не проинформировал. О беженцах должно заботиться государство, а не частные лица или я, местный чиновник", – сказал он в интервью газете.

Согласно исследованию Педагогического университета в Кракове, который изучал украинцев в Польше, решение об отмене базового пособия не должно вызывать споров.

"Возможно, правительство провело тщательное исследование и просто осознало, что большинство беженцев справляются самостоятельно", – заявил представитель университета.

По его мнению, "может быть, это решение в какой-то мере показывает, что поддержка заканчивается и пора возвращаться в Украину", а также является "попыткой положить конец патологиям и злоупотреблениям, которые также могли возникнуть в этой сфере".

Исследование университета показывает, xто только 17% украинских беженцев живут в польских семьях на пособие. А опрос социологической компании ARC Rynek Opinia, данные которого цитирует Rzeczpospolita, говорит о том, что 71% бежавших от войны украинцев использует собственные средства.