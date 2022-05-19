Из-за российской агрессии из Украины выехали более 6,2 млн человек – МВД

"По последним данным, 6 223 821 украинец бежал от войны, а 5 358 079 – переехали в страны ЕС. Наибольшее количество людей (3 357 984) переехало в Польшу, и по меньшей мере половина из них там и остается. Более 1,2 млн граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС", – сообщила заместитель министра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным ООН, после 28 февраля выехавшие заграницу украинцы начали возвращаться. По состоянию на 10 мая в страну въехали 1,6 млн человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев. И не менее 95% из них хотят как можно скорее вернуться домой.