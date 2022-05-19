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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российской агрессии из Украины выехали более 6,2 млн человек – МВД

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По словам Акопян, 5,3 млн украинцев уехали в страны ЕС
По словам Акопян, 5,3 млн украинцев уехали в страны ЕС
Фото: МВС України / Facebook

Из-за российской агрессии из Украины вынужденно выехали более 6,2 млн человек. Об этом во время международной конференции "Солидарность ЕС с Украиной: защита людей, убегающих от войны" заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян, сообщила 19 мая в Facebook пресс-служба ведомства.

"По последним данным, 6 223 821 украинец бежал от войны, а 5 358 079 – переехали в страны ЕС. Наибольшее количество людей (3 357 984) переехало в Польшу, и по меньшей мере половина из них там и остается. Более 1,2 млн граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС", – сообщила заместитель министра.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/373609431461379

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным ООН, после 28 февраля выехавшие заграницу украинцы начали возвращаться. По состоянию на 10 мая в страну въехали 1,6 млн человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев. И не менее 95% из них хотят как можно скорее вернуться домой.

Теги: Россия, МВД, Украина, Польша, беженцы, украинцы, война России против Украины, ЕС, Мэри Акопян
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