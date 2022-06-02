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КУЛЬТУРА

"Друга ріка" собрала почти 1 млн грн для нужд украинской армии. Тур группы продолжается

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Выступления коллектива пройдут с 3-го по 21 июня
Выступления коллектива пройдут с 3-го по 21 июня
Фото предоставлено пресс-службой группы "Друга ріка"

Украинская рок-группа "Друга ріка" в рамках благотворительного тура по Украине собрала 882 891 грн. Об этом изданию "ГОРДОН" 2 июня сообщила пресс-служба коллектива.

Средства потратили на покупку двух внедорожников, 100 матрасов-спальников и трех тактических планшетов для батальона спецназа, в котором служит брат фронтмена группы "Друга ріка" Валерия Харчишина.

Организатор концертов перечислил 200 тыс. грн помощи в чешский фонд поддержки Украины, который занимается украинскими госпиталями.

Польская общественная организация Fundacja Widowisk Masowych передала через музыкантов 200 сухих пайков для украинских защитников, которые группа доставила в "Грузинский национальный легион".

Вторую часть тура "Друга ріка" начала выступлением на станции метро "Вокзальная" в Днепре в рамках благотворительной программы "БезВиз БезВойны". Во время концерта и онлайн-трансляции было собрано 826 347 грн. Средства пошли на приобретение двух карет скорой помощи для Отдельной бригады территориальной обороны Днепра.

В июне группа отправляется с концертами в города Украины, Франции, Польши и Литвы. Главная цель – сбор €30 тыс. на покупку двух беспилотников, автобуса и тактической амуниции для батальона спецназа. Денежные средства, полученные от концертов в украинских городах, будут направлены на приобретение двух пикапов для 95-й десантно-штурмовой бригады. Цель сбора – €14 тыс.

График концертов:

3 июня – Винница (Украина);
4 июня – Тернополь (Украина);
5 июня – Львов (Украина);
10 июня – Париж (Франция);
14 июня – Вроцлав (Польша);
19 июня – Гданьск (Польша);
20 июня – Лодзь (Польша);
21 июня – Варшава (Польша).

Также музыканты примут участие в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце (Франция), который состоится 12 июня, и 17 июня – в марафоне "Ночь культуры" в Вильнюсе (Литва). Прибыль от выступления будет передана для помощи украинцам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 марта Харчишин сообщил, что его дом под Гостомелем полностью разрушен после обстрела российских оккупантов. На момент обстрела в доме никого не было.

Артист не исключает, что дом был уничтожен преднамеренно.

Теги: Украина, война, культура, спецназ, концерт, помощь, Друга ріка, благотворительность, прибыль, беспилотники, батальон, война России против Украины, музыкант
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