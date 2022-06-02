"Друга ріка" собрала почти 1 млн грн для нужд украинской армии. Тур группы продолжается

Средства потратили на покупку двух внедорожников, 100 матрасов-спальников и трех тактических планшетов для батальона спецназа, в котором служит брат фронтмена группы "Друга ріка" Валерия Харчишина.
Организатор концертов перечислил 200 тыс. грн помощи в чешский фонд поддержки Украины, который занимается украинскими госпиталями.
Польская общественная организация Fundacja Widowisk Masowych передала через музыкантов 200 сухих пайков для украинских защитников, которые группа доставила в "Грузинский национальный легион".
Вторую часть тура "Друга ріка" начала выступлением на станции метро "Вокзальная" в Днепре в рамках благотворительной программы "БезВиз БезВойны". Во время концерта и онлайн-трансляции было собрано 826 347 грн. Средства пошли на приобретение двух карет скорой помощи для Отдельной бригады территориальной обороны Днепра.
В июне группа отправляется с концертами в города Украины, Франции, Польши и Литвы. Главная цель – сбор €30 тыс. на покупку двух беспилотников, автобуса и тактической амуниции для батальона спецназа. Денежные средства, полученные от концертов в украинских городах, будут направлены на приобретение двух пикапов для 95-й десантно-штурмовой бригады. Цель сбора – €14 тыс.
График концертов:
3 июня – Винница (Украина);
4 июня – Тернополь (Украина);
5 июня – Львов (Украина);
10 июня – Париж (Франция);
14 июня – Вроцлав (Польша);
19 июня – Гданьск (Польша);
20 июня – Лодзь (Польша);
21 июня – Варшава (Польша).
Также музыканты примут участие в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце (Франция), который состоится 12 июня, и 17 июня – в марафоне "Ночь культуры" в Вильнюсе (Литва). Прибыль от выступления будет передана для помощи украинцам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 марта Харчишин сообщил, что его дом под Гостомелем полностью разрушен после обстрела российских оккупантов. На момент обстрела в доме никого не было.
Артист не исключает, что дом был уничтожен преднамеренно.