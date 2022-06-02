Словакия подписала контракт с Украиной на поставку САУ Zuzana-2 – глава минобороны

"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana-2 для Украины подписан – восемь единиц будут доставлены в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также [компании] Konstructa Defence и коллегам из министерства обороны Словакии", – написал Надь.
Glad to confirm that contract for #Zuzana2 howitzers for #Ukraine was signed - 8 pieces will be delivered to #Ukraine. Thanks to * MoD @oleksiireznikov for his personal involvement, also #KonstructaDefence & colleagues at @mosr_official. #StandWithUkraine @NATO @Slovakia_NATO pic.twitter.com/yIBvpAqIcK— Jaro Nad (@JaroNad) June 2, 2022
Президент Словакии Зузана Чапутова во время выступления в Верховной Раде 31 мая сообщила, что страна поставит Украине САУ Zuzana-2.
"Вашим защитникам нужны военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направлении. Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana", – сказала президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.