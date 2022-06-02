Словакия подписала контракт с Украиной на поставку САУ Zuzana-2 – глава минобороны

Восемь единиц САУ Zuzana-2 будут доставлены в Украину, отметил глава минобороны Словакии Фото: mosr.sk

"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana-2 для Украины подписан – восемь единиц будут доставлены в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также [компании] Konstructa Defence и коллегам из министерства обороны Словакии", – написал Надь.

Президент Словакии Зузана Чапутова во время выступления в Верховной Раде 31 мая сообщила, что страна поставит Украине САУ Zuzana-2.

"Вашим защитникам нужны военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направлении. Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana", – сказала президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)