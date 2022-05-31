Словакия поставит Украине САУ Zuzana-2 – президент Чапутова

Чапутова: Мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами Фото: EPA

Чапутова заверила, что Словакия будет заботиться об украинцах, которые вынуждены были покинуть страну в связи с развязанной Россией войной.

"Во-вторых, мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами. Вашим защитникам нужны военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направлении. Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana. Мы также говорим с нашими союзниками и партнерами о том, что Украине нужна не только гуманитарная, но и военная помощь", – сказала президент.

Она заявила, что словацкие специалисты помогут документировать военные преступления российской армии.

Кроме того, Словакия поможет Украине экспортировать зерно и другие товары.

Война России против Украины. Главное (обновляется)