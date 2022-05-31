Словакия поставит Украине САУ Zuzana-2 – президент Чапутова

Чапутова заверила, что Словакия будет заботиться об украинцах, которые вынуждены были покинуть страну в связи с развязанной Россией войной.
"Во-вторых, мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами. Вашим защитникам нужны военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направлении. Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana. Мы также говорим с нашими союзниками и партнерами о том, что Украине нужна не только гуманитарная, но и военная помощь", – сказала президент.
Она заявила, что словацкие специалисты помогут документировать военные преступления российской армии.
Кроме того, Словакия поможет Украине экспортировать зерно и другие товары.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.