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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Словакия поставит Украине САУ Zuzana-2 – президент Чапутова

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Чапутова: Мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами
Чапутова: Мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами
Фото: EPA

Президент Словакии Зузана Чапутова во время выступления в Верховной Раде 31 мая сообщила, что страна поставит Украине самоходные артустановки (САУ) Zuzana-2. Видео опубликовано на YouTube-канале украинского парламента.

Чапутова заверила, что Словакия будет заботиться об украинцах, которые вынуждены были покинуть страну в связи с развязанной Россией войной.

"Во-вторых, мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами. Вашим защитникам нужны военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направлении. Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana. Мы также говорим с нашими союзниками и партнерами о том, что Украине нужна не только гуманитарная, но и военная помощь", – сказала президент.

Она заявила, что словацкие специалисты помогут документировать военные преступления российской армии. 

Кроме того, Словакия поможет Украине экспортировать зерно и другие товары.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Словакия, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Зузана Чапутова
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