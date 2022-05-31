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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От Шольца требуют разблокировать поставку оружия в Украину – СМИ

Marder боевая машина пехоты
Marder – боевая машина пехоты
Фото: ЕРА

Глава комитета немецкого Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии призвала федеральное правительство Германии как можно быстрее доставить 50 боевых машин пехоты Marder в Украину, об этом 31 мая пишет Bild.

Политик считает необходимым создать специальную должность для координатора по поставке вооружения в Украину и принять особые меры безопасности для транспортировки, говорится в статье.

Штрак-Циммерманн акцентировала внимание, что это нужно сделать как можно быстрее, перед летними каникулами в парламенте Германии.

Ее коллега по партии Александр Граф Ламбсдорф заявил изданию, что  боевая мощь Marder значительно ниже, чем у Gepard, поставки которого были согласованы раньше.

"Это была бы первая западная боевая бронированная машина на Донбассе. Украинские вооруженные силы должны иметь возможность безопасно перевозить своих солдат", – заявил он.

Bild отмечает, что Федеральный совет безопасности Германии больше месяца  блокирует экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder. Компания-производитель Rheinmetall подала заявку в совет 22 апреля, и она до сих пор не одобрена. 

Ранее издание писало, ссылаясь на свои источники, что в запасах Бундесвера остались еще 32 БМП Marder, которые могли быть отправлены в Украину, но канцелярия Олафа Шольца тормозит их передачу.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.

Теги: Германия, военная помощь, вторжение, Бундестаг, война России против Украины, БМП, Олаф Шольц
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