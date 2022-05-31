От Шольца требуют разблокировать поставку оружия в Украину – СМИ

Политик считает необходимым создать специальную должность для координатора по поставке вооружения в Украину и принять особые меры безопасности для транспортировки, говорится в статье.

Штрак-Циммерманн акцентировала внимание, что это нужно сделать как можно быстрее, перед летними каникулами в парламенте Германии.

Ее коллега по партии Александр Граф Ламбсдорф заявил изданию, что боевая мощь Marder значительно ниже, чем у Gepard, поставки которого были согласованы раньше.

"Это была бы первая западная боевая бронированная машина на Донбассе. Украинские вооруженные силы должны иметь возможность безопасно перевозить своих солдат", – заявил он.

Bild отмечает, что Федеральный совет безопасности Германии больше месяца блокирует экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder. Компания-производитель Rheinmetall подала заявку в совет 22 апреля, и она до сих пор не одобрена.

Ранее издание писало, ссылаясь на свои источники, что в запасах Бундесвера остались еще 32 БМП Marder, которые могли быть отправлены в Украину, но канцелярия Олафа Шольца тормозит их передачу.