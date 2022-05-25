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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Команда Microsoft будет "куратором" цифровой индустрии во время восстановления Украины – Минцифры

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В Минцифры рассказали, что команда Microsoft помогает документированию военных преступлений России в Украине
В Минцифры рассказали, что команда Microsoft помогает документированию военных преступлений России в Украине
Фото: depositphotos.com

Команда Microsoft будет курировать цифровую индустрию во время послевоенного восстановления Украины. Об этом договорились в Давосе 23 мая представители Министерства цифровой трансформации Украины с президентом Microsoft Брэдом Смитом, сообщила пресс-служба Минцифры.

"Microsoft поддерживал и будет поддерживать Украину дальше", – заявил Смит.

В министерстве отметили, что сейчас, в условиях войны, команда Microsoft помогает документированию военных преступлений России в Украине и сотрудничает с командой ООН по обмену информацией об ущербе от войны в Украине.

По данным компании, своими инициативами она предоставила Украине цифровую поддержку на $242 млн. Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании.

Также на встрече договорились о том, что ХBox будет официально зарегистрирован в Украине. Теперь появится возможность зарегистрировать украинский аккаунт и будет доступен украинский язык.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в марте анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.

В рамках этого проекта, в частности, Дания возглавит процесс восстановления Николаева. Взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области согласилась Великобритания.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал 17 марта, что по итогам онлайн-конференции Ассоциации европейских городов при Еврокомиссии мэры 30 городов выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, уничтоженной армией РФ. Сейчас они, по его словам, оказывают помощь украинским переселенцам, собирают и отправляют в Украину гуманитарную помощь. Кроме того, Гамбург стал стратегическим партнером Киева и предоставит помощь в его восстановлении в рамках отдельных проектов.

Теги: Microsoft, Всемирный экономический форум, Давос, технологии, война России против Украины, Министерство цифровой трансформации, Брэд Смит, Минцифры
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