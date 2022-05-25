Команда Microsoft будет "куратором" цифровой индустрии во время восстановления Украины – Минцифры

В Минцифры рассказали, что команда Microsoft помогает документированию военных преступлений России в Украине Фото: depositphotos.com

"Microsoft поддерживал и будет поддерживать Украину дальше", – заявил Смит.

В министерстве отметили, что сейчас, в условиях войны, команда Microsoft помогает документированию военных преступлений России в Украине и сотрудничает с командой ООН по обмену информацией об ущербе от войны в Украине.

По данным компании, своими инициативами она предоставила Украине цифровую поддержку на $242 млн. Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании.

Также на встрече договорились о том, что ХBox будет официально зарегистрирован в Украине. Теперь появится возможность зарегистрировать украинский аккаунт и будет доступен украинский язык.

Война России против Украины. Главное (обновляется)