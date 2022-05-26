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Финляндия поможет с восстановлением инфраструктуры Украины и даст средства на реформу образования – Кабмин

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Марин и Шмыгаль договорились, что Финляндия поможет восстанавливать инфраструктуру Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров
Марин и Шмыгаль договорились, что Финляндия поможет восстанавливать инфраструктуру Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров
Фото: kmu.gov.ua

Украина и Финляндия продолжили реализацию проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" до 2023 года. Соглашение подписали в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщила пресс-служба украинского правительства.

Соглашение предусматривает финансовую поддержку образовательной реформы со стороны Финляндии в размере до €6 млн и до €2 млн – со стороны Европейского союза.

"С начала агрессии России в 2014 году Финляндия нам помогала на всех международных площадках, оказала значительную поддержку в продвижении реформ в Украине, в частности в сфере образования. Мы высоко ценим и никогда не забудем солидарность финского народа, его моральную поддержку и многочисленные пожертвования для международных гуманитарных организаций в помощь Украине", – заявил Шмыгаль.

Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua

Кроме помощи Финляндии в восстановлении и реформировании сектора образования, стороны договорились о привлечении Финляндии к восстановлению в будущем инфраструктуры Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров и об участии в восстановлении украинских городов и поселков.

"Рассчитываем в ближайшее время выйти на конкретные проекты с тем, чтобы быть готовыми как можно скорее приступить к работе", – подчеркнул премьер Украины.

Также главы правительств договорились о тесной координации взаимодействия в рамках ЕС, в частности о помощи со стороны Финляндии в реализации реформ в Украине на пути к членству в Евросоюз.

Со своей стороны Марин обещала, что Финляндия будет вместе с Европейским союзом поддерживать Украину на каждом этапе присоединения к ЕС.

Контекст:

26 апреля премьер Финляндии находится с визитом в Украине. Она посетила Бучу и Ирпень Киевской области и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поблагодарил ее за военную, гуманитарную и финансовую помощь, а также поддержку санкций против РФ.

Во время обращения к парламенту Финляндии в апреле Зеленский предлагал стране участвовать в восстановлении образовательной сферы Украины.

Теги: Кабинет Министров, образование, реформы, Финляндия, школы, реформа, инфраструктура, Денис Шмыгаль, соглашение, Санна Марин, Кабмин
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