Финляндия поможет с восстановлением инфраструктуры Украины и даст средства на реформу образования – Кабмин

Марин и Шмыгаль договорились, что Финляндия поможет восстанавливать инфраструктуру Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров Фото: kmu.gov.ua

Соглашение предусматривает финансовую поддержку образовательной реформы со стороны Финляндии в размере до €6 млн и до €2 млн – со стороны Европейского союза.

"С начала агрессии России в 2014 году Финляндия нам помогала на всех международных площадках, оказала значительную поддержку в продвижении реформ в Украине, в частности в сфере образования. Мы высоко ценим и никогда не забудем солидарность финского народа, его моральную поддержку и многочисленные пожертвования для международных гуманитарных организаций в помощь Украине", – заявил Шмыгаль.

Фото: kmu.gov.ua

Кроме помощи Финляндии в восстановлении и реформировании сектора образования, стороны договорились о привлечении Финляндии к восстановлению в будущем инфраструктуры Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров и об участии в восстановлении украинских городов и поселков. "Рассчитываем в ближайшее время выйти на конкретные проекты с тем, чтобы быть готовыми как можно скорее приступить к работе", – подчеркнул премьер Украины. Также главы правительств договорились о тесной координации взаимодействия в рамках ЕС, в частности о помощи со стороны Финляндии в реализации реформ в Украине на пути к членству в Евросоюз. Со своей стороны Марин обещала, что Финляндия будет вместе с Европейским союзом поддерживать Украину на каждом этапе присоединения к ЕС.