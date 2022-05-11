Американский штат Миссисипи признал Хмельницкую область побратимом – глава ОГА

"Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", – заявил Гамалий.
Миссисипи расположен на юге США. Штатом руководит губернатор-республиканец Тейт Ривз.
На официальных страницах Миссисипи и Ривза на момент публикации информации о таком решении нет.
В марте этого года Париж впервые присвоил статус "почетного гражданина" другому городу – Киеву, выразив "свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу".