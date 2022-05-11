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Американский штат Миссисипи признал Хмельницкую область побратимом – глава ОГА

Миссисипи расположен на юге США
Миссисипи расположен на юге США
Фото: depositphotos.com

Штат США признал побратимом Хмельницкую область Украины. Об этом сообщил в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", – заявил Гамалий.

Миссисипи расположен на юге США. Штатом руководит губернатор-республиканец Тейт Ривз.

На официальных страницах Миссисипи и Ривза на момент публикации информации о таком решении нет.

Контекст:

В марте этого года Париж впервые присвоил статус "почетного гражданина" другому городу – Киеву, выразив "свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу".

Теги: США, Хмельницкая область, Миссисипи, Сергей Гамалий
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