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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным украинским металлом

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Украденный металлопрокат отправили в Ростов
Украденный металлопрокат отправили в Ростов
Скриншот: Пушилин Д.В. / Telegram

Российский сухогруз вышел сегодня из порта оккупированного Мариуполя с грузом украденного у украинских собственников металлопроката. Об этом написало издание боевиков "ДНР" ДАН.

"Это первое судно, которое с грузом отправилось в рейс из этой морской гавани после "освобождения" города… Загрузка началась несколько дней назад. Плавкраном грузилась продукция металлопроката ", – говорится в сообщении. 

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин уточнил в Telegram объемы первой партии украденного. 

"Сегодня 2500 тонн горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов", – написал он. 

В комментарии журналистам он сообщил также, что боевики намерены украсть суда, которые оставались в Мариупольском порту. По его словам, эти суда "перейдут в юрисдикцию "ДНР", их переименуют и "у "ДНР" появится собственный торговый флот", – сообщает российский "Интерфакс".

Контекст:

В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов.

В Мариупольском горсовете не исключают, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.

27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить металл и зерно.

В комментарии изданию "Экономическая правда" директор ГП "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский сообщал, что на территории предприятия остается около 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн.

Подавляющее количество металла принадлежит компании "Метинвест". В "Метинвесте" это подтвердили. Речь идет о продукции "Азовстали" и "Металлургического комбината имени Ильича".

Теги: оккупация, Мариуполь, Ростов, Метинвест, боевики, Денис Пушилин, Азовсталь, металлургия, ммк им. Ильича, судно, море
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