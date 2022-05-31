Оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным украинским металлом

"Это первое судно, которое с грузом отправилось в рейс из этой морской гавани после "освобождения" города… Загрузка началась несколько дней назад. Плавкраном грузилась продукция металлопроката ", – говорится в сообщении.

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин уточнил в Telegram объемы первой партии украденного.

"Сегодня 2500 тонн горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов", – написал он.

В комментарии журналистам он сообщил также, что боевики намерены украсть суда, которые оставались в Мариупольском порту. По его словам, эти суда "перейдут в юрисдикцию "ДНР", их переименуют и "у "ДНР" появится собственный торговый флот", – сообщает российский "Интерфакс".