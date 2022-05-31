Оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным украинским металлом

"Это первое судно, которое с грузом отправилось в рейс из этой морской гавани после "освобождения" города… Загрузка началась несколько дней назад. Плавкраном грузилась продукция металлопроката ", – говорится в сообщении.
Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин уточнил в Telegram объемы первой партии украденного.
"Сегодня 2500 тонн горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов", – написал он.
В комментарии журналистам он сообщил также, что боевики намерены украсть суда, которые оставались в Мариупольском порту. По его словам, эти суда "перейдут в юрисдикцию "ДНР", их переименуют и "у "ДНР" появится собственный торговый флот", – сообщает российский "Интерфакс".
В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов.
В Мариупольском горсовете не исключают, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.
27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить металл и зерно.
В комментарии изданию "Экономическая правда" директор ГП "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский сообщал, что на территории предприятия остается около 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн.
Подавляющее количество металла принадлежит компании "Метинвест". В "Метинвесте" это подтвердили. Речь идет о продукции "Азовстали" и "Металлургического комбината имени Ильича".