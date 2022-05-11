Восстановление экспорта металлургии будет иметь ключевое значение для украинской экономики – AFP

Завод "Запорожсталь" с начала апреля возобновил работу после перерыва, связанного с рисками из-за вторжения РФ Фото: gmk.center

Корреспондент агентства побывал на заводе "Запорожсталь" и в его бомбоубежищах, которые позволяют длительное время укрываться от атак. Авторы отмечают, что, как и бункеры "Азовстали", убежища "Запорожстали" были построены в начале 1930-х годов, в период между двумя мировыми войнами. Оба завода находятся в холдинге "Метинвест", которым управляет бизнесмен Ринат Ахметов.

Журналисты пишут, что война навредила предприятиям – "Азовсталь" разрушена и все еще предоставляет убежище защищающимся от российских оккупантов военным, "Запорожсталь" же с начала апреля возобновила работу.

"На этой неделе появились хорошие новости, когда американцы объявили о приостановке действия тарифов на сталь, произведенную в Украине, но ситуация по-прежнему остается ужасной. По данным американских властей, которые ввели 25-процентный защитный тариф, на Украину приходится лишь около одного процента импорта стали в США и логистика является серьезной проблемой для украинских экспортеров, поскольку обычные транспортные маршруты разрушены войной", – пишет AFP.

Генеральный директор завода Александр Мироненко подчеркнул, что предприятие не сможет конкурировать с другими производителями, потому что их логистические расходы ниже, а для экспорта в США сейчас нужно доставлять продукцию из Запорожья в Польшу.

Агентство пишет, что от довоенного уровня экспорта стали осталась лишь небольшая часть, возвращение к прежним темпам и выход на рынок будет иметь ключевое значение для украинской экономики.

"Это была одна из основных экспортно-ориентированных отраслей в Украине, и около 50% доходов в иностранной валюте приходилось на металлургический и горнодобывающий сектора Украины", – цитирует AFP слова Мироненко.

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