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Восстановление экспорта металлургии будет иметь ключевое значение для украинской экономики – AFP

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Завод "Запорожсталь" с начала апреля возобновил работу после перерыва, связанного с рисками из-за вторжения РФ
Завод "Запорожсталь" с начала апреля возобновил работу после перерыва, связанного с рисками из-за вторжения РФ
Фото: gmk.center

Производство металла в Украине дает около половины валютной выручки, и восстановление работы отрасли будет существенно влиять на экономику страны, пишет 11 мая в статье "Шанс выжить" агентство AFP.

Корреспондент агентства побывал на заводе "Запорожсталь" и в его бомбоубежищах, которые позволяют длительное время укрываться от атак. Авторы отмечают, что, как и бункеры "Азовстали", убежища "Запорожстали" были построены в начале 1930-х годов, в период между двумя мировыми войнами. Оба завода находятся в холдинге "Метинвест", которым управляет бизнесмен Ринат Ахметов.

Журналисты пишут, что война навредила предприятиям – "Азовсталь" разрушена и все еще предоставляет убежище защищающимся от российских оккупантов военным, "Запорожсталь" же с начала апреля возобновила работу. 

"На этой неделе появились хорошие новости, когда американцы объявили о приостановке действия тарифов на сталь, произведенную в Украине, но ситуация по-прежнему остается ужасной. По данным американских властей, которые ввели 25-процентный защитный тариф, на Украину приходится лишь около одного процента импорта стали в США и логистика является серьезной проблемой для украинских экспортеров, поскольку обычные транспортные маршруты разрушены войной", – пишет AFP.

Генеральный директор завода Александр Мироненко подчеркнул, что предприятие не сможет конкурировать с другими производителями, потому что их логистические расходы ниже, а для экспорта в США сейчас нужно доставлять продукцию из Запорожья в Польшу.

Агентство пишет, что от довоенного уровня экспорта стали осталась лишь небольшая часть, возвращение к прежним темпам и выход на рынок будет иметь ключевое значение для украинской экономики.

"Это была одна из основных экспортно-ориентированных отраслей в Украине, и около 50% доходов в иностранной валюте приходилось на металлургический и горнодобывающий сектора Украины", – цитирует AFP слова Мироненко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран отменили пошлины на украинские товары. 

27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Евросоюза.

4 мая соглашения по отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле подписали Украина и Великобритания.

8 мая стало известно об отмене Канадой пошлин на экспорт украинских товаров.

Теги: экономика, экспорт, Метинвест, Азовсталь, металлургия, Запорожсталь, сталь, война России против Украины
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