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Полное снятие торговых ограничений поможет не только Украине, но и миру – Каленков

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Каленков: Увеличение поставок из Украины позволит частично компенсировать объемы металла, недостающие Европе
Каленков: Увеличение поставок из Украины позволит частично компенсировать объемы металла, недостающие Европе
Фото: my.ua

Снятие ограничений по торговле с Украиной, которое сейчас обсуждается в Евросоюзе, поможет Украине восстановить экономику, но оно также необходимо миру, который страдает от дефицита металлопродукции и роста цен. Об этом пишет президент объединения "Укрметаллургпром" в своей колонке для GMK Center.

"Евросоюз в шаге от полного открытия своего рынка для украинских экспортеров, в частности для металлургов. Такое решение уже приняла Великобритания, четкие сигналы о возможной отмене барьеров на пути импорта металла из Украины поступают также из США. Объясню, почему снятие торговых ограничений не не только поможет восстановлению экономики Украины, но и выгодно для наших союзников, – убежден он.

По словам Каленкова, открытие рынков усилит безопасность Европы, так как из-за войны, которую развязала Россия в Украине, произошло резкое сокращение поставок металлопродукции, что, в свою очередь, ожидаемо привело к дефициту и росту цен на металл в Европе и мире.

Глава "Укрметаллургпрома" подчеркнул, что важно учитывать, США, Великобритания и страны ЕС щедро обеспечивают Украину своей бронетехникой, артиллерией и планируют наращивать поставки, но запасы "брони" нужно постоянно пополнять – учитывая российскую угрозу, нависающую над всем западным миром.

"Спрос на металл будет расти, а в летний период прибавится еще и традиционное сезонное обострение. Увеличение поставок из Украины позволит частично компенсировать объемы металла, недостающие Европе, снизить цены и, как следствие, удешевить производство бронетехники и артиллерийских орудий для усиления безопасности Украины и стран НАТО", – уверен Каленков.

Контекст:

27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Евросоюза.

4 мая соглашения по отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле подписали Украина и Великобритания.

8 мая во время визита в Киев о решении отменить пошлины на товары из Украины сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Теги: экономика, импорт, цены, экспорт, пошлины, металлургия, бронетехника, торговля, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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