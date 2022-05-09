Полное снятие торговых ограничений поможет не только Украине, но и миру – Каленков

"Евросоюз в шаге от полного открытия своего рынка для украинских экспортеров, в частности для металлургов. Такое решение уже приняла Великобритания, четкие сигналы о возможной отмене барьеров на пути импорта металла из Украины поступают также из США. Объясню, почему снятие торговых ограничений не не только поможет восстановлению экономики Украины, но и выгодно для наших союзников, – убежден он.
По словам Каленкова, открытие рынков усилит безопасность Европы, так как из-за войны, которую развязала Россия в Украине, произошло резкое сокращение поставок металлопродукции, что, в свою очередь, ожидаемо привело к дефициту и росту цен на металл в Европе и мире.
Глава "Укрметаллургпрома" подчеркнул, что важно учитывать, США, Великобритания и страны ЕС щедро обеспечивают Украину своей бронетехникой, артиллерией и планируют наращивать поставки, но запасы "брони" нужно постоянно пополнять – учитывая российскую угрозу, нависающую над всем западным миром.
"Спрос на металл будет расти, а в летний период прибавится еще и традиционное сезонное обострение. Увеличение поставок из Украины позволит частично компенсировать объемы металла, недостающие Европе, снизить цены и, как следствие, удешевить производство бронетехники и артиллерийских орудий для усиления безопасности Украины и стран НАТО", – уверен Каленков.
27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Евросоюза.
4 мая соглашения по отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле подписали Украина и Великобритания.
8 мая во время визита в Киев о решении отменить пошлины на товары из Украины сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.