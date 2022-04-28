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Из-за торговых барьеров Украина недополучила $3 млрд — исследование

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Финансовый ущерб Украины от пошлин и квот эквивалентен потере крупного металлургического завода, считают в GMK Center
Финансовый ущерб Украины от пошлин и квот эквивалентен потере крупного металлургического завода, считают в GMK Center
Фото: gmk.center

Экономика Украины недополучила около $3 млрд экспортной выручки из-за действующих на внешних рынках торговых барьеров для украинской металлургии. К такому выводу пришли авторы исследования GMK Center "Торговые ограничения на рынках металлопродукции". Об этом организация сообщила 27 апреля на своем сайте. Авторы также опубликовали полный текст отчета, который охватывает 2021 год.

"Введенные против Украины торговые барьеры стоили всем нам до 3,5 млн т потерь продаж и производства стальной продукции. Это равносильно потере крупного металлургического завода, на котором работало бы более 10 тыс. чел. Также это означает минус $3 млрд экспортной выручки и до минус 2% ВВП", – заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

В организации сообщили, что наиболее масштабными по ущербу среди торговых барьеров для металлопродукции из Украины стали антидемпинговые пошлины на горячекатаный рулон в ЕС и арматуру в Египте. В этом году срок действия этих пошлин истекает. Существенное влияние оказали и спецпошлины США – на горячекатаный толстолистовой прокат, горячекатаный рулон, арматуру и трубы.

"При этом протекционизм на мировых рынках только усиливается. Так, в марте 2022 года пошлины на импорт толстолистового проката из Украины продлила Мексика. Ограничение установлено сроком на пять лет", – подчеркнули в GMK Center.

В статье "Высокая защищенность рынков западных стран показала их уязвимость" этот же исследовательский центр указывает, что в ЕС значительно подорожал металл, так как из-за войны Украина не может поставлять свою продукцию на рынок ЕС, а защищенные пошлинами европейские производители оказались не способны покрыть потребности рынка.

Контекст:

27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Европейского союза.

Накануне об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров объявила Великобритания.

Теги: экономика, экспорт, исследование, пошлины, металлургия, сталь, ущерб, ограничения, рынок, продажа, Станислав Зинченко, ЕС
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