Из-за торговых барьеров Украина недополучила $3 млрд — исследование

"Введенные против Украины торговые барьеры стоили всем нам до 3,5 млн т потерь продаж и производства стальной продукции. Это равносильно потере крупного металлургического завода, на котором работало бы более 10 тыс. чел. Также это означает минус $3 млрд экспортной выручки и до минус 2% ВВП", – заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

В организации сообщили, что наиболее масштабными по ущербу среди торговых барьеров для металлопродукции из Украины стали антидемпинговые пошлины на горячекатаный рулон в ЕС и арматуру в Египте. В этом году срок действия этих пошлин истекает. Существенное влияние оказали и спецпошлины США – на горячекатаный толстолистовой прокат, горячекатаный рулон, арматуру и трубы.

"При этом протекционизм на мировых рынках только усиливается. Так, в марте 2022 года пошлины на импорт толстолистового проката из Украины продлила Мексика. Ограничение установлено сроком на пять лет", – подчеркнули в GMK Center.

В статье "Высокая защищенность рынков западных стран показала их уязвимость" этот же исследовательский центр указывает, что в ЕС значительно подорожал металл, так как из-за войны Украина не может поставлять свою продукцию на рынок ЕС, а защищенные пошлинами европейские производители оказались не способны покрыть потребности рынка.