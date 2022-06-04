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В акваторию порта Мариуполя зашло судно РФ для вывоза металла – советник мэра

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным украинским металлом
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным украинским металлом
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Сегодня, 4 июня, в акваторию порта оккупированного Мариуполя Донецкой области зашло судно РФ для вывоза металла. Об этом написал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Прямо сейчас в акваторию мариупольского порта зашло второе судно под флагом России и швартуется под погрузку металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры", – отметил он.

Контекст:

В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. В Мариупольском горсовете не исключают, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.

27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить металл и зерно.

В комментарии изданию "Экономическая правда" директор ГП "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский сообщал, что на территории предприятия остается около 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным украинским металлом.

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