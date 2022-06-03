ЕС ввел санкции против лиц, ответственных за зверства армии РФ в Буче и Мариуполе

В Буче после освобождения от российских войск были найдены тела убитых мирных жителей Фото: EPA

"Совет решил ввести санкции против дополнительных физических и юридических лиц: лиц, ответственных за зверства, совершенные российскими войсками в Буче и Мариуполе, лиц, поддерживающих войну, ведущих бизнесменов и членов семей олигархов и кремлевских чиновников, а также компаний, занимающихся обороной, и финансовых организаций", – говорится в сообщении.

Список попавших под санкции лиц пока не обнародован. Официальное решение о санкциях будет вскоре опубликовано в журнале ЕС.

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Шестой пакет санкций включает ряд других ограничений. В частности, это поэтапный отказ от российской нефти и отключение от международной межбанковской системы SWIFT "Сбербанка", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка", а также на "Белорусского банка развития и реконструкции".

Также в ЕС приостановят вещание трех российских каналов – "Россия РТР"/"Planeta RTR", "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный".

Кроме этого, пакет включает ряд экспортных ограничений, а также запрет на предоставление в РФ бухгалтерских, PR- и консалтинговых услуг.