ЕС запретит предоставлять России бухгалтерские, PR- и консалтинговые услуги

"ЕС расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Такие дополнения к списку включают как российские, так и белорусские организации. Кроме того, ЕС расширит перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Это будет включать 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия", – говорится в сообщении.
Кроме того, ЕС запретил предоставлять России бухгалтерские, PR- и консалтинговые услуги, а также облачные сервисы.
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Шестой пакет санкций включает ряд других ограничений. В частности, это поэтапный отказ от российской нефти и отключение от международной межбанковской системы SWIFT "Сбербанка", "Московского кредитного банка", "Россельхозбанка" и "Белорусского банка развития и реконструкции".
Также в ЕС приостановят вещание трех российских каналов – "Россия РТР" / "Planeta RTR", "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный".
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе состоялся двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.
Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня.
По данным СМИ, планировалось, что в санкционном списке также будет патриарх Русской православной церкви Кирилл, однако из-за позиции Венгрии его исключили из списка.