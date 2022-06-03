ЕС запретит предоставлять России бухгалтерские, PR- и консалтинговые услуги

"ЕС расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Такие дополнения к списку включают как российские, так и белорусские организации. Кроме того, ЕС расширит перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Это будет включать 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия", – говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС запретил предоставлять России бухгалтерские, PR- и консалтинговые услуги, а также облачные сервисы.

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Шестой пакет санкций включает ряд других ограничений. В частности, это поэтапный отказ от российской нефти и отключение от международной межбанковской системы SWIFT "Сбербанка", "Московского кредитного банка", "Россельхозбанка" и "Белорусского банка развития и реконструкции".

Также в ЕС приостановят вещание трех российских каналов – "Россия РТР" / "Planeta RTR", "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный".