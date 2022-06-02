Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ, но исключили из списка патриарха РПЦ Кирилла – СМИ

Венгрия настаивала на исключении главы РПЦ Кирилла (на фото) из санкционного списка Фото: ЕРА

По его данным, патриарха Русской православной церкви Кирилла исключили из списка, предложенного ранее. Санкции будут обнародованы в официальном журнале ЕС, сообщил журналист.

the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022

Эту информацию подтвердил также источник агентства "Интерфакс-Украина" в дипломатических кругах.

"Решение принято официально. Патриарх Кирилл из списка таки исключен", – сказал собеседник СМИ.

О том, что глава РПЦ есть в санкционном списке ЕС, в начале мая сообщали западные СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против него. По мнению Орбана, внесение Кирилла в санкционный список затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".

Bloomberg 1 июня сообщило, что из-за позиции Венгрии относительно санкций против главы РПЦ согласование пакета в очередной раз заблокировано.