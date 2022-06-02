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Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ, но исключили из списка патриарха РПЦ Кирилла – СМИ

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Венгрия настаивала на исключении главы РПЦ Кирилла (на фото) из санкционного списка
Венгрия настаивала на исключении главы РПЦ Кирилла (на фото) из санкционного списка
Фото: ЕРА

Послы Евросоюза 2 июня утвердили шестой пакет санкций против России, сообщил в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

По его данным, патриарха Русской православной церкви Кирилла исключили из списка, предложенного ранее. Санкции будут обнародованы в официальном журнале ЕС, сообщил журналист. 

Эту информацию подтвердил также источник агентства "Интерфакс-Украина" в дипломатических кругах. 

"Решение принято официально. Патриарх Кирилл из списка таки исключен", – сказал собеседник СМИ. 

О том, что глава РПЦ есть в санкционном списке ЕС, в начале мая сообщали западные СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против негоПо мнению Орбана, внесение Кирилла в санкционный список затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".

Bloomberg 1 июня сообщило, что из-за позиции Венгрии относительно санкций против главы РПЦ согласование пакета в очередной раз заблокировано

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. 

В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам, сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя позицию Будапешта, сказал, что "иногда казалось – Венгрия уже бьется не за свои экономические интересы, а пытается фактически сорвать нефтяное эмбарго". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: РПЦ, патриарх Кирилл, санкции, Венгрия, церковь, Виктор Орбан, Европейский союз, Рикард Йозвяк
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