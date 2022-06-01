Венгрия снова блокирует шестой пакет санкций ЕС против РФ – просит исключить главу РПЦ Кирилла из списка – СМИ

По данным собеседников СМИ, Венгрия на встрече послов ЕС в Брюсселе 1 июня потребовала исключить главу Русской православной церкви патриарха Кирилла из предложенного санкционного списка.

В ходе саммита лидеров ЕС, который проходил 30–31 мая, имя Кирилла не поднималось, сказали источники СМИ (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимал участие в саммите).

Кроме того, Будапешт поднял "незначительные технические вопросы", связанные с запретом на поставки российской нефти. Сроки утверждения шестого пакета санкций послами ЕС неясны, подчеркнуло агентство.

О том, что глава РПЦ есть в санкционном списке ЕС, в начале мая сообщали западные СМИ. Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против него. По мнению Орбана, внесение Кирилла в санкционный список затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго.

В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".

Федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек недоволен компромиссом по нефтяному эмбарго, он раскритиковал Орбана. Тот, по словам Хабека, продавливал свои интересы до последнего.